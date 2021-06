Senčanov nahnevala nelegálna výstavba: Prečo barikádujú prístup k Slnečným jazerám?!

Masívna výstavba! Leto sa blíži a v obľúbenej letnej lokalite Slnečných jazier v Senci si možno ani nebudete mať kam deku zložiť.

Niektorí majitelia chát a domov si tam totiž stavajú ploty až k vode! Podľa vyhlášky by pritom mala byť hladina prístupná všetkým. Ako je to možné, že si väčšinou nelegálne postavia zábranu, ktorá znemožní komukoľvek inému dostať sa k vode? Nie je to problém iba Senca a Slnečných jazier, ale viacerých vodných plôch v Bratislavskom kraji.

„Majitelia chát pri jazerách si mnohokrát postavia plot až k vode, a to bez povolenia!“ povedala mestská poslankyňa Jana Turanská. Ako uviedla, najväčším problémom je chýbajúci územný plán. To je podľa nej kameňom úrazu. „Je to dlhodobý problém, ktorý stavebný úrad nerieši. Ten patri jedine pod primátora,“ doplnila. „Okolie jazera, kadiaľ vedie chodník a celé jazero sa dá tadiaľ obísť, patrí do vlastníctva mesta a nie je povolené si ho nijakým spôsobom ohradzovať a robiť z neho súkromný pozemok,“ dodala Turanská s tým, že trojmetrová zóna od jazera má byť podľa vyhlášky prístupná všetkým a nie je možné ju oplotiť, aj keď tam má majiteľ svoju chatu.

Ako pripomenula, situácia s nelegálnymi oploteniami, ktoré bránia ostatným návštevníkom užívať mestské pláže, sa neustále zhoršuje. „V okolí jazier je veľa takto zabratých pozemkov, ktoré ľudia bez akéhokoľvek vzťahu užívajú,“ dodala Turanská s tým, že rozumným krokom v takomto prípade je čierne stavby nahlásiť Štátnemu stavebnému úradu. „Zo strany od mesta si zväčšujú pozemky na úkor jazera. Stavebnými prácami zaberajú aj plochu jazera, zavážajú ho hlinou a teda ho aj znečisťujú,“ šokovala s tým, že čierne stavby sa už dlhodobo neodstraňujú a mesto s tým nič nerobí. To však poprel prvý muž Senca.

„Podal som podnet na Stavebný úrad a požiadal som ich aj o Štátny stavebný dohľad. Počas výkonu mojej služby som nepodpísal žiadne povolenie na oplotenie na Slnečných jazerách. Aj Stavebný úrad MsÚ to rieši. Vyzval majiteľov daných zverejnených pozemkov o predloženie dokladov, či majú stavebné povolenie alebo ohlášku,“ uviedol primátor Dušan Badinský, ktorý avizoval nekompromisný prístup.

„V prípade predloženia alebo nepredloženia daných dokumentov budeme postupovať v zmysle zákona. Ako dnes, tak i v budúcnosti,“ dodal. Nový Čas kontaktoval aj stavebný úrad ohľadom stanoviska k výstavbe plotov na mestských pozemkoch pri jazerách, do uzávierky sa nevyjadril. ​

Aké sú sankcie za čiernu stavbu

Jana Turanská, poslankyňa MsÚ

- Sú v paragrafe 105 Stavebného zákona. Odstupňované sú podľa druhu závažnosti konania. Stavebník – fyzická osoba môže byť napríklad za usktutočňovanie novej stavby bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním potrestaný pokutou až do výšky 33 193 eur. Za identické konanie môže byť právnická osoba potrestaná pokutou až do výšky 165 969 eur.