Mikasov úrad zapríčinil, že Slováci mali horšie podmienky pri ceste do zahraničia: Kto bude pykať za fiasko s údajmi?

Toto sa nemalo stať. Už vyše dvoch týždňov malo byť Slovensko v medzinárodných štatistikách Európskej únie v lepšom pásme v súvislosti s COVID-19, ako nás reálne evidujú.

Spôsobili to zle reportované čísla, ktoré do spoločných databáz zasielal Úrad verejného zdravotníctva SR pod vedením hlavného hygienika Jána Mikasa. Bude za to niekto pykať? Problémom sa stalo, že Úrad verejného zdravotníctva poslal Európskemu centru pre kontrolu a prevenciu chorôb neúplné dáta o testovaní Slovákov. Preto nás v semafore, ktorým sa riadia európske krajiny, evidujú ako červených, čo znamená horšie podmienky pre cestujúcich zo Slovenska.

V skutočnosti sme totiž oranžoví ako naši susedia v Česku alebo v Rakúsku, keďže situácia, čo sa týka koronavírusu, je dobrá. Ľudia, ktorí cestujú zo Slovenska, tak majú zložitejšie podmienky pri príchode do cudzej krajiny. Celý problém tkvie v tom, že Mikasov úrad posielal nesprávne údaje do systému, týkajúce sa počtu pozitívnych prípadov na COVID-19. „Ubezpečujeme ľudí, že situáciu urgentne riešime. Všetky potrebné kroky sme prijali ešte pred medializáciou vzniknutého stavu. Už niekoľko dní intenzívne komunikujeme s Európskym centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC),“ povedala hovorkyňa Dáša Račková.

Mapa by sa mala aktualizovať už dnes a prehupnúť by sme sa tak mali z červeného pásma do oranžového, čiže najneskôr od pondelka by nás tak mali brať aj ostatní. „K nedorozumeniu došlo z dôvodu, že ECDC čerpalo dáta z viacerých platforiem – nielen z európskeho systému TESSy, ale aj z iných zdrojov – národných a medzinárodných. V tejto súvislosti priznávame zlyhanie ľudského faktora, keď sa do systému TESSy zaslali neúplné údaje. Veľmi nás to mrzí a verejnosti sa ospravedlňujeme,“ dodala Račková.

V praxi chyba znamenala to, že napríklad Česi nás evidovali ako veľmi rizikovú krajinu a Slováci tak museli pri príchode do Česka nastúpiť do karantény a spraviť si PCR test, pokiaľ nie sú zaočkovaní. Celé to spôsobil fakt, že slovenský Úrad posielal do centrály dáta z PCR aj antigénových testov, ale pozitivitu vypočítali len z celkového počtu PCR testov.

Bude za fiasko niekto pykať? „Stretnem sa s pánom Mikasom, aby mi to presne vysvetlil. Urýchlene sa to snažili napraviť, aj tak vykonali, ale musíme nájsť spôsob, aby k týmto udalostiam už nedochádzalo. O osobnej zodpovednosti by som nechcel zatiaľ hovoriť. Všetky možnosti sú prípustné,“ povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.