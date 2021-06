Linda († 26) zomrela po pôrode v Piešťanoch, vdovec musel zostať na materskej: Rodina rozbehla zbierku

Obrovský smútok a žiaľ vystriedala radosť z malej princezničky.

Sergej (38) prišiel pred mesiacom o svoju milovanú manželku Lindu († 26), s ktorou sa nesmierne tešili na prvé spoločné bábätko. Osud to však zariadil úplne inak. Linde pred pôrodom prišlo veľmi zle a vytúženú Chiarku museli ratovať spolu s mamičkou. Malinké dievčatko sa po niekoľkých minutách podarilo oživiť, Linda však po niekoľkých hodinách zomrela. Po pár týždňoch si Sergej Chiarku konečne priniesol z nemocnice domov a zostal na materskej. Bojí sa však, čo bude ďalej...

Linda († 26) so Sergejom (38) boli 9 mesiacov manželmi a tešili sa na bábätko. Celé tehotenstvo bolo úplne v poriadku, až v osudný večer sa všetko zmenilo. „Linde prišlo veľmi zle. Nedokázala stáť na nohách. Okamžite som volal záchranku. Manželka bola bledá, ledva jej nahmatali pulz,“ spomína nešťastný vdovec. V piešťanskej nemocnici Linde okamžite urobili cisársky rez.

Malinká princezná bola bez kyslíka viac ako päť minút, museli ju oživovať. Zatiaľ čo dievčatko sa podarilo resuscitovať, mamička bojovala o život. „Prosili sme lekárov, aby ju zachránili, no aj keď sa zdalo, že je všetko v poriadku, nakoniec moja dcérka vykrvácala do dutiny brušnej,“ plače Lindina mama. Rodina podala sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a budú podávať aj trestné oznámenie na nemocnicu.

Strach o zdravie dcérky

Zatiaľ čo Lindu pochovali, rodina sa bála aj o malé klbko radosti. Keďže dievčatko bolo bez kyslíka, lekári sa obávajú, aby to na jeho zdravotnom stave nezanechalo stopy. „Zatiaľ je moja dcérka v poriadku. Chodíme do Bratislavy na kontroly každý druhý deň. Cvičím s ňou doma, rehabilitujeme. Robím všetko, aby bola zdravučká,“ hovorí statočný otec, ktorý musel zostať na materskej. Sergej pracoval ako fyzioterapeut a svoje skúsenosti teraz na sto percent pri svojej dcérke využije.

„Ona je naše slniečko, ktoré sa stále usmieva. Verím, že bude zdravá a urobím všetko, aby bola,“ hovorí pokorne Sergej, ktorý to však nemá jednoduché. „Musí byť len doma a nebude mať žiaden príjem. Má to ťažké, no dobrí ľudia nám pomáhajú,“ povedala Sergejova mamička, ktorá prišla z Talianska, kde nechala prácu, len aby synovi s maličkou princeznou pomohla. Rodina už rozbehla zbierku pre maličkú Chiarku a veria, že to spolu s dobrýmu ľuďmi zvládnu. Jedno sa však už nezmení - Chiarka si svoju obetavú maminku bude pamätať už len z fotiek...