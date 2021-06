Jelenec prišiel o obľúbeného starostu Ivana Vargu († 41): Zomrel hrdina tragédie na ceste smrti

Obrovský smútok doľahol na obec pod Tribečom! Mimoriadne obľúbený starosta Jelenca (okr. Nitra) Ivan Varga († 41) podľahol zákernej chorobe.

Dedinčania sa celé týždne modlili za jeho uzdravenie, ich prosby, žiaľ, neboli vypočuté. Bol to práve on, kto pomáhal blízkym obetí strašnej havárie autobusu v novembri 2019. Vtedy si cesta smrti pri Nitre vzala 12 životov, pričom niekoľko bolo z Jelenca. Najväčší bôľ v srdci však prežívajú manželka a dve deti, ktorých milovaný otecko navždy odišiel do neba...

Za starostom obce Jelenec (okr. Nitra) smúti nielen najbližšia rodina, ale aj dedinčania a všetci, ktorí ho poznali. Ivan Varga († 41) bol muž s obrovským srdcom, a tak na neho budú naveky spomínať. „Bol to najlepší človek, akého som poznala! On pomáhal každému, mali sme šťastie, že bol naším starostom, bol veľmi šikovný,“ žiali Anna z Jelenca. Smútok zdieľajú aj jeho kamaráti.

„To, čo on urobil pre futbal v obci, to neurobil nikto. Toto je taká veľká strata, ani to neviem opísať,“ so slzami v očiach dostane zo seba blízky priateľ. „Všetci sme sa modlili, rakovina je hrozná choroba, ale on bol bojovník. Nakoniec to dopadlo však inak,“ dodáva smutno ďalší.

Dojemné slová do neba

Prvý muž obce ukázal, že má srdce na správnom mieste aj v najťažších okamihoch. Ako starosta sa zachoval veľmi obetavo a statočne pri havárii autobusu s nákladným autom v novembri 2019, kde zomrelo 12 ľudí. Traja boli z Jelenca, ostatní z neďalekých Kolíňan. Varga vtedy nezaváhal ani na chvíľu a začal pomáhať tam, kde bolo treba. „My sme mu veľmi vďační za to, čo vtedy urobil, hneď zriadil v obci krízové centrum. Tento človek navždy ostane aj v našich srdciach, nech odpočíva v pokoji,“ reagovali na jeho smrť pozostalí po obetiach havárie z Kolíňan.

Ivan Varga bol nezávislým kandidátom na starostu v roku 2018, voľby úspešne vyhral. Bol veľkým podporovateľom a fanúšikom miestneho futbalu, obrovský patriot, obec sa pri jeho starostovaní tešila rozmachu. Bol ženatý, zanechal po sebe manželku Luciu (39), dcéru Sofiu (11) a syna Lukáša (5).