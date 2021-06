Na sociálnych sieťach sa šíril ďalší hoax: Zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 nie sú nebezpeční pre ostatných!

Na sociálnych sieťach sa šírilo video s tvrdením, že zaočkovaní proti koronavírusu sú nebezpeční pre nezaočkovaných, pretože šíria spike proteíny.

Nie je to však možné a neexistujú ani dôkazy, že by očkovanie spôsobovalo neplodnosť. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP. Podľa Jamie Scottovej, emeritnej profesorky Univerzity Simona Frasera, neexistuje dôkaz o šírení spike proteínu. "V skutočnosti je to nemožné. Všetky vakcíny spôsobujú, že bunky produkujú iba spike proteín a žiadnu inú časť vírusu. Neexistuje žiadna možnosť, ako by sa mohol vírus prostredníctvom vakcíny šíriť," uviedla pre AFP.

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) na webovej stránke vysvetľuje, že vakcíny Moderna a Pfizer-BioNTech sú mRNA vakcíny, ktoré neobsahujú živý vírus spôsobujúci COVID-19, a teda nemôžu nikoho touto chorobou nakaziť.

Dasantila Golemiová Kotrová, mikrobiologička pôsobiaca na York University v Toronte, pre AFP uviedla: "Proteíny sú veľmi reaktívne a nestabilné molekuly, ktoré nevydržia dlho samy o sebe. Pri trávení je proteín zničený v žalúdku enzýmami a nízkou pH a ak je prítomný v tele či prenikne do úst, očí alebo nosa, je veľmi pravdepodobné, že bude strávený enzýmami prítomnými v bunkách týchto orgánov." Ani podľa Barryho Pakesa, docenta Lekárskej fakulty Univerzity v Toronte, neexistuje dôkaz o tom, že by u zaočkovaných ľudí dochádzalo k šíreniu spike proteínu.

Podľa CDC zatiaľ neexistujú dôkazy ani o tom, že by vakcíny, vrátane vakcín proti COVID-19, spôsobovali neplodnosť. K rovnakému záveru dospela aj trojica amerických profesijných združení – Americký zväz gynekológov a pôrodníkov, Americká spoločnosť pre reproduktívnu medicínu a Spoločnosť pre medicínu matky a plodu. Tie v spoločnom vyhlásení uviedli: "K strate plodnosti nedošlo ani u dobrovoľníkov počas klinických testov, ani u milióna ľudí, ktorí sa odvtedy nechali zaočkovať, ani u zvierat, ktoré boli testom podrobené. Strata plodnosti je vedecky nepodložená a nepravdepodobná."

Vakcíny mRNA nespôsobujú ani zmeny v ľudskej DNA. "To, že vakcína obsahuje kyselinu ribonukleovú, teda RNA, nijakým spôsobom nemôže ovplyvniť ľudskú DNA. Vakcína obsahuje len časť genetickej zložky vírusu, ktorá dáva telu pokyny na tvorbu rovnakej bielkoviny, aká je na povrchu koronavírusu. A tá je zodpovedná za imunitnú odpoveď. Ak sa nakazíme koronavírusom, dostaneme do organizmu oveľa väčšie množstvo RNA, ktorá sa v našom organizme ďalej množí," citovalo v novembri 2020 slovenské ministerstvo zdravotníctva epidemiologičku Zuzanu Krištúfkovú.