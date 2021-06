Čo by zvýšilo záujem Slovákov o očkovanie? Jednoznačný názor lekárky

Ďalší problém, ktorý musí minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (51) vyriešiť v najbližšej dobe.

Všeobecní lekári volajú po tom, aby sa začalo očkovať aj v ich ambulanciách, ako je to napríklad v Česku. Trvajú na tom, že by to zvýšilo záujem o vakcináciu.

V Česku podali vakcínu v ambulanciách všeobecných lekárov už vyše pol miliónu ľudí, u nás to zatiaľ nie je možné. „Vo veľkokapacitnom očkovacom centre očkovať smiem, ale vo svojej ambulancii nie. Vysvetlí mi niekto túto logiku?“ pýta sa všeobecná lekárka Jana Bendová.

„V USA majú zaočkovaných 50 % obyvateľstva aj vďaka tomu, že očkujú aj v nákupných centrách a na čerpacích staniciach. Tak prečo nemôžu očkovať slovenskí všeobecní lekári svojich pacientov napriek tomu, že to robiť chcú, napriek tomu, že poznajú svojich pacientov najlepšie, napriek tomu, že im ľudia dôverujú,“ dodáva Bendová, ktorá chodí očkovať do veľkokapacitného očkovacieho centra na Národnom futbalovom štadióne v hlavnom meste.

„Ministerstvo zdravotníctva pracuje na tom, aby v blízkej budúcnosti očkovali aj lekári v ambulanciách. O detailoch budeme následne v dostatočnom časovom predstihu informovať,“ odpovedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. „Ministerstvo zdravotníctva rokuje s asociáciou lekárov a poisťovňami o mechanizme fi nancovania týchto výkonov. Ochota zo strany lekárov aj dostatok vakcín naznačujú, že by sme v letných mesiacoch mohli pristúpiť na tento režim,“ približuje odborník na tropickú medicínu Vladimír Krčméry.

Členka konzília odborníkov Zuzana Krištúfková hovorí, že ministrovi Vladimírovi Lengvarskému navrhovali, aby sa očkovalo aj u všeobecných lekárov. „Určite by to pomohlo zvýšiť zaočkovanosť, ale nemôžeme očakávať, že to vyrieši celý problém,“ myslí si Krištúfková.

Zvýšilo by to záujem

Jana Bendová, všeobecná lekárka pre dospelých

- Záujem zo strany všeobecných lekárov očkovať svojich pacientov v ambulancii proti covidu rozhodne je. Viem o tom, že podporné stanovisko zasielala ministerstvu zdravotníctva aj odborná spoločnosť všeobecných lekárov. Ministerstvo uvažovalo o spustení očkovania cestou všeobecných lekárov najprv v pilotnom projekte v 50 ambulanciách. V médiách som postrehla aj pozitívny postoj pána ministra Lengvarského. Som presvedčená o tom, že takéto očkovanie má potenciál zvýšiť zaočkovanosť obvateľstva Slovenska, nakoľko je známym faktom, že ľudia majú dôveru vo svojich všeobecných lekárov.