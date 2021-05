Vojna policajtov? Bezpečnostný analytik povedal, čo si myslí o zverejnení tajnej správy SIS

Za zverejnením tajnej správy Slovenskej informačnej služby (SIS) o údajnom manipulovaní vyšetrovania medializovaných káuz môže byť vyrovnávanie si účtov alebo vojna policajtov.

Pre spravodajský portál Webnoviny.sk to povedal bezpečnostný analytik a bývalý šéf Vojenskej spravodajskej služby ČR Andor Šándor. Podľa neho niekto musel rozhodnúť, že sa celá vec bude aj medializovať, ale nešlo o riaditeľa SIS. V tejto súvislosti skonštatoval, že sa začína miešať politika s trestnoprávnymi záležitosťami.

„Ak má SIS podozrenie, že začína byť nejaký malér, tak to má odovzdať polícii. Tá má vec vyšetrovať. Potom sú štandardné orgány ako prokuratúra a súdy, aby celý prípad riešili. Už dlhodobo upozorňujem na problém kajúcnikov na Slovensku, že sa dá zneužiť. Je mi ľúto, že som mal pravdu,“ povedal pre portál Šándor. Zverejnenie správy zároveň označil za marenie vyšetrovania daných podozrení. „Ťažko povedať, aká je to hra. Či zneistiť, že Vladimír Pčolinský (bývalý riaditeľ SIS, pozn. SITA) nie je vo väzbe oprávnene alebo spochybniť ľudí, ktorí vypovedajú. Môže byť z toho ,bramboračka’, ktorá môže mať veľké dopady aj na bežných ľudí," skonštatoval Šándor.

Analytik zároveň povedal, že ho prekvapilo, že sa správa SIS čítala v parlamente. „Je to trochu zvláštne. Ak už ju nejaký poslanec vyfotil a posunul ďalej, nakoniec sa to dozvedia všetci. Štát sa však nemôže správať tak, že keď už to všetci vedia, tak to odtajníme,“ dodal Šándor. Fico hovorí o vážnom podozrení z manipulovania: Navrhuje zásadné riešenie

Podľa politického analytika Jána Baránka v prípade, že sa podozrenia zo správy potvrdia, zodpovední ľudia by mali ísť okamžite do väzby. „Aj politik vo vysokej ústavnej funkcii, lebo potom je spravodlivosť selektívna. Neexistuje, aby niekto vyrábal krivé svedectvá alebo sa snažil kriminalizovať generálneho prokurátora," povedal. Zároveň si myslí, že tajná služba si nemôže dovoliť poslať 150 poslancom falošnú správu. „To sa ešte nestalo. Neviem o tom, že by SIS vypúšťala hoaxy alebo zavádzajúce správy," dodal Baránek.