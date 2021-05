Príspevok na obed aj zvýšený daňový bonus? Hlas navrhuje zachovať dotované obedy pre všetky deti

Strana Hlas-SD navrhuje ponechať od septembra tohto roka štátom dotované obedy pre všetky deti v poslednom ročníku materských škôl a na základných školách.

Legislatívny návrh s týmto zámerom nezaradení poslanci Národnej rady SR zoskupení okolo expremiéra Petra Pellegriniho predložili do parlamentu. Poslanci by o ňom mali v prvom čítaní rokovať na júnovej schôdzi parlamentu.

Opoziční poslanci navrhujú, aby novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nadobudla účinnosť už od 1. júla tohto roka. Bez skráteného legislatívneho konania, ktoré môže navrhnúť len vláda, však parlament novelu zákona nestíha do konca júna definitívne schváliť. Ak by poslanci na júnovej schôdzi, ktorá sa začne 15. júna tohto roka, návrh posunuli do druhého čítania, tak sa druhé čítanie o novele uskutoční až na septembrovej schôdzi Národnej rady SR so začiatkom od 16. septembra tohto roka.

Poslanci NR SR okolo Petra Pellegriniho síce priznávajú nárok na štátnu dotáciu na obed pre všetky deti v poslednom ročníku materských škôl a na základných školách, avšak neriešia poskytovanie vyššieho daňového bonusu na deti.

Súčasná vládna koalícia pritom deťom pracujúcich rodičov od júla tohto roka zvýši daňový bonus na dieťa ako kompenzáciu za to, že tieto deti nebudú mať nárok na dotáciu na obed. Ak by parlament schválil legislatívny návrh Hlasu-SD, deti pracujúcich rodičov by mali nárok na štátom dotovaný obed a súčasne ich rodičia by mali zvýšený daňový bonus na deti.

Od nasledujúceho školského roka budú mať rodičia detí navštevujúcich materskú alebo základnú školu nárok buď na štátom dotovaný obed, alebo na vyšší daňový bonus na dieťa. Daňový bonus pre pracujúcich rodičov na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov sa od júla tohto roka zvýši na 1,7-násobok a od 1. januára 2022 na 1,85-násobok základnej sumy tohto daňového zvýhodnenia. Daňová úľava pre pracujúcich rodičov školákov tak stúpne o 16,25 eura na 39,47 eura mesačne. Od 1. januára 2022 by sa mal daňový bonus pre rodičov detí vo veku od 6 do 15 rokov zvýšiť približne o 4,50 eura mesačne na zhruba 44 eur.