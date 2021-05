Drsný komentár politológa k výsledkom prieskumu: OĽaNO sú babráci, Remišová spravila osudnú chybu!

Najväčšou hviezdou súčasnej vlády je v očiach verejnosti nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (51). Najnovší prieskum agentúry Focus pre markizácku reláciu Na telo ukázal, že mu dôveruje 36,5 % opýtaných.

Dobre si vedú aj ministri za koaličnú stranu Sloboda a solidarita (SaS), na samom chvoste rebríčka sa naopak nachádza expremiér a súčasný minister financií Igor Matovič. Tomu dôveruje už len 11 % ľudí.

Na rozdiel od svojho predchodcu Mareka Krajčího (47), ktorý najmä ku koncu svojej vládnej kariéry zvykol vymetať pavučiny na spodku prieskumov, s jeho nástupcom Lengvarským si občania spájajú najväčšie nádeje. Dôveruje mu podľa aktuálneho prieskumu viac ako tretina opýtaných.

To je síce v absolútnych číslach málo, stále je to však v porovnaní s ostatnými členmi vlády vysoko nadpriemerný výsledok. Podľa politológa Radoslava Štefančíka je len dobre, že „ten, kto rieši pandémiu, sa teší najväčšej dôvere“, pričom dobrý výsledok Lengvarského pripisuje jeho dobrej komunikácii a manažmentu.

(pre zväčšenie kliknite na obrázok)

Expremiér na chvoste

Na opačnom konci rebríčka sa nachádza expremiér Igor Matovič, ktorý ani v súčasnej funkcii ministra financií voličov veľmi nepresvedčil. Dôveruje mu už len 11 % oslovených, zato nedôveru má na rekordnej úrovni 87,4 percenta. Napriek tomu Matovič nie je najväčším „lúzrom“ májového prieskumu.

Hoci jeho podpora sa oproti februárovým číslam rovnakej agentúry prepadla až o 8,3 percenta, v tomto ukazovateli ho predbehla šéfka koaličnej strany Za ľudí a vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová. Tá oproti februáru klesla až o 8,7 percentuálneho bodu. Remišovej momentálne dôveruje len 20,9 percenta a nedôveruje až 75,9 opýtaných.

V jej prípade sú najpravdepodobnejším dôvodom šarvátky v jej vlastnej strane. V médiách ju totiž v poslednom čase najčastejšie vidno vyjadrovať sa k vnútrostraníckej situácii a útočiť na jej stranícku rivalku, ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú. Situácia v strane nepomáha ani Kolíkovej, ktorá oproti februáru klesla o 4,5 percentuálneho bodu a momentálne jej dôveruje len 24,3 percenta opýtaných.



Darí sa SaS

Relatívne dobre si v prieskume vedú ministri za SaS. Na druhom mieste za Lengvarským je s 35,6-percentnou dôveryhodnosťou šéf strany a minister hospodárstva Richard Sulík, hneď za ním nasleduje minister školstva Branislav Gröhling, ktorému dôveruje 32,9 percenta opýtaných. Na ďalších miestach sú minister životného prostredia Ján Budaj (32,7 %), minister zahraničných vecí Ivan Korčok (30,1 %) a na šiestom mieste je premiér Eduard Heger, ktorému verí 30,1 percenta opýtaných.

Matovičovi robia na spodných priečkach rebríčka spoločnosť vicepremiér pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (12,7 %), ministerka kultúry Natália Milanová (20,7 %), spomínaná vicepremiérka Remišová, a tiež minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (21,2 %), ktorý už medzičasom oznámil, že podáva demisiu.

OĽaNo sú babráci!

Radoslav Štefančík, politológ

- V prípade Igora Matoviča to prekvapenie nie je, on sa už dlho prepadá v dôveryhodnosti. Voliči mu nedôverujú nie kvôli jeho protiepidemiologickým opatreniam, ale kvôli jeho osobnosti. Kým predošlý minister zdravotníctva Marek Krajčí sa tešil absolútnej nedôvere, ten súčasný, Vladimír Lengvarský, je naopak na čele dôveryhodnosti. Je to výsledok jeho manažmentu a komunikácie.

Je dobré, že ten, kto rieši pandémiu, sa teší najväčšej dôvere. OĽaNO ako strana svojich voličov stráca, pretože sú to babráci, ktorí sú dobrí do opozície, nie do vlády. Je vidieť aj to, že spory Sulík - Matovič ublížili len Matovičovi. Je to aj preto, že šéf SaS konflikty nevyvoláva, no vyjadruje sa kriticky ku koaličným krokom. Aj preto môžeme vidieť, že stúpa nielen Richard Sulík, ale aj SaS.

Tá svoje preferencie oproti voľbám dokonca zdvojnásobila, takže nemá dôvod meniť stratégiu. Čo sa týka Veroniky Remišovej, tá sa tešila popularite, keď bola v OĽaNO. Jej prestup do Za ľudí bola pre ňu osudová chyba. Je vidieť, že nie je dobrá manažérka, nevie viesť stranu. Aj keď treba povedať, že stranu Za ľudí volili ľudia najmä kvôli Andrejovi Kiskovi a nie kvôli nej.