Ratolesti z celého Slovenska radia rodičom, aký je ich vysnívaný Deň detí: Matejko to zaklincoval

Rodičia, zbystrite pozornosť! Už zajtra je Medzinárodný deň detí a ratolesti z celého Slovenska Novému Času prezradili, ako by ho chceli prežiť. Hoci niektoré detičky poriadne popustili uzdu svojej fantázii, pri troške snahy sa možno ocinovi a mamine podarí pripraviť im vysnívanú oslavu.

O chvíľu tu máme sviatok všetkých detí. Prečo je práve tá vaša ratolesť najlepšia na svete? Napíšte nám a pošlite aj fotku vás s vašim dieťaťom na tip@novycas.sk!

Nahánačka s Mášou a medveďom

Lilien (4), Úľany nad Žitavou (okr. Nové Zámky)

- Deň detí by som rada strávila s Mášou a medveďom, bola by som ich dobrá kamarátka a hrali by sme sa všetci spolu v jej domčeku na schovávačku a boli by sme šťastní. Ja sa s Mášou schovám a medveď nás bude hľadať.

Skákací hrad a šmolková zmrzlina

Marek (3), Lučenec

- Veľmi by som si prial, aby som mohol celý deň šantiť na skákacom hrade spolu s bračekom Jankom a kamarátkou Nailou. A k tomu by som papal moju obľúbenú šmolkovú zmrzlinku.

Otvoriť galériu Šmolková zmrzlina Zdroj: den, šiš, mf, ah, sk, fab I Foto: autori, anc, istock, gettyimages

Pohoda s pávmi

Matúško (2) a Samko (5), Bzince pod Javorinou (okr. Nové M. nad Váhom)

- Ja by som chcel, aby som mohol náš sviatok spolu s bračekom stráviť s pávmi. Veľmi sa nám páčia zvieratká a hlavne pávy, najmä keď rozprestrú svoje perie. Krstní rodičia nám sľúbili, že nás za nimi zoberú, tak sa veľmi tešíme.

Na hrade i na trampolíne

Markus (5), Bratislava

- Deň detí by som chcel osláviť na Štrkovci, kde by som skákal na trampolíne. Želám si, aby sa mi to splnilo, a aby bolo aj pekné počasie. Páčilo by sa mi aj skákanie na skákacom hrade. Chcel by som vyskočiť až 66 metrov vysoko!

Návšteva New Yorku

Tomáš (14), Košice

- Najradšej by som išiel so všetkými mojimi skvelými kamarátmi do New Yorku. Určite by som si tam chcel pozrieť Sochu slobody, svetoznáme Times Square, ba aj miesto, kde bol zavraždený John Lennon.

Na futbale v Barcelone

Radovan (11), Košice

- Najlepší deň detí by bol, keby sme sa neučili, mali voľno v škole a išli by sme s tetou a babkou na kebab a na zmrzlinu. Najradšej by som ale chcel ísť na futbalový zápas do Španielska do Barcelony, kde by som videl, ako proti sebe hrajú najväčšie futbalové hviezdy.

Oslava v krásnych šatách

Karinka (6), Rovinka

- Ku Dňu detí by som chcela mať oslavu s kamarátmi u nás doma na dvore. Boli by tam naozajstné koníky, nafukovací hrad a veľa ovocia. Oblečené by som mala krásne kvetinkové šaty.

Kúpanie a slnenie na pláži

Riško (8), Rovinka (okr. Senec)

- Chcel by som ho stráviť s rodinou a mojím psom Dexterom na pláži, kde by sme sa prechádzali, kúpali a mali by sme pohodu.

Na vrakovisku

Matej (5), Banská Bystrica

- Ja by som sa chcel ísť pozrieť na vrakovisko, veľmi ma zaujíma, ako sa šrotujú autá.