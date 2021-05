Vo Zvolenskej Slatine je najstaršia výrobňa bryndze na svete: Cenu delikatesy považujú za výsmech

Klasickú pochúťku Slováci kupujú ako na bežiacom páse! Bryndziareň a syráreň vo Zvolenskej Slatine (okr. Zvolen), ktorá je najstaršia na svete, zaznamenáva v týchto týždňoch zvýšený dopyt po májovej bryndzi.

Napriek tomu, že predaj sa síce zvýšil až o 20 percent, cena tejto delikatesy je podľa riaditeľa Svena Harmana dlhodobo príliš nízka aj napriek narastajúcemu dopytu.

Slováci radi v máji vo veľkom nakupujú májovú bryndzu, ktorá parádne ozvláštni ich jedálniček. Niet divu, veď podľa tradovaných hodnotení je táto delikatesa s typickou chuťou najchutnejšia práve v týchto mesiacoch. Rozdiel medzi letnou a zimnou bryndzou je hlavne v chuti, na ktorú vplývajú aj také premenné, ako napríklad kvalita potravy oviec.

„Určite je májová bryndza dobrá. No to, či je najlepšia, je otázka vkusu. Niekto má rád práve výdatnejšiu, smradľavejšiu, no to nie je májová bryndza. Tá je jemnejšia,“ prezradil Harman. Stojí za tým aj fakt, že sa ovce od apríla, ak je dobré počasie, vyháňajú na pašu, kde spásajú čerstvú trávu, bylinky aj kvety.

A v máji je kvetov najviac, preto je aj bryndza taká jemná. Tradične sa však skôr delí na letnú a zimnú. Začiatok výroby letnej závisí od toho, kedy sa od oviec oddelia jahňatá. Naša tradičná pochúťka sa začína väčšinou pripravovať okolo Veľkej noci. V súčasnosti sa však dojí už aj v zime. „Veľmi začína byť obľúbené zimné mlieko a bryndza,“ dodal riaditeľ.

Cena neodráža dopyt

Percentuálne sa od mája do júla predaj bryndze oproti inému obdobiu v bryndziarni navýši o 15 až 20 percent, čo predstavuje 15 až 20 ton. „Na Slovensku je však dlhodobo problém s tým, že cena bryndze je veľmi nízka. Kilo stojí okolo štyroch eur. Jedna kocka – 125 gramov sa predáva v akcii za 80 centov, čo je výsmech. Pritom v tej kocke je zhmotnenej toľko roboty od salaša po spracovateľov,“ odhalil Harman s tým, že ceny sú nízke aj preto, že ich držia obchodné reťazce.