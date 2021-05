Tomáš 20 rokov zachraňoval druhých, zmietol ho kamión: Priateľka opísala osudové chvíle

Bojuje o život! Celý život pomáhal iným, osud mu však napriek tomu ukázal odvrátenú tvár.

Tomáš (43) bol operatívec, pátrač s praxou 20 rokov, ale aj člen tímu HAKA. Pred dvoma týždňami ho však kamión doslova zmietol z cesty a jeho najbližší sa teraz len ticho modlia za jeho uzdravenie.

Pred viac ako dvoma týždňami sa Tomášov (43) život otočil hore nohami. Priateľke Gabike ešte stihol zavolať, že keď dorazí do Senca, tak sa jej ozve. Tá mala počas večera čudnú predtuchu, ktorá začínala naberať reálne črty, keď si nenašla ani na druhý deň v telefóne správu s jeho typickým zaželaním dobrého rána.

„Avia, na ktorej chalani viezli bager, mala pri Čataji poruchu, preto auto odstavili a ihneď volali Diaľničnú patrolu, miesto riadne označili trojuholníkom, auto bolo ,vysvietené‘ a dokonca sa všetci traja vzdialili, lebo ako jeho kolega poznamenal, nikdy nevedia, kto pôjde. Tomi si však zabudol niečo v aute a to bol ten osudný moment,“ opisuje Gabika.

Jeho dvaja kolegovia odrazu videli, ako sa na nich rúti kamión. „Mávali rukami, no vodič vôbec nespomaľoval a práve keď Tomi vystúpil z avie, kamión do nej narazil. Autá aj s Tomášom skončili v poli, pričom všetko bolo rozhádzané v okruhu niekoľko desiatok metrov!“ hovorí so stiahnutým hrdlom Gabika s tým, že kamaráti mu okamžite začali podávať prvú pomoc.

Šťastie v nešťastí

Okrem pomoci kamarátov poslali Tomášovi zrejme pomoc i nebesá. „Neuveríte, ale z Banskej Bystrice mieril na bratislavské Kramáre tím, ktorý viezol srdce. Keď uvideli spúšť v poli, neváhali a zastavili,“ neveriacky krúti hlavou zronená priateľka.

„Zobrali Tomáša, a hoci mali namierené na Kramáre, nakoniec ho odviezli do Ružinova na ARO, kde lekári robili priam zázraky, aby ho stabilizovali. Ak by ten tím nešiel okolo, tak Tomáš by to zrejme neprežil,“ prezradila Gabika, ktorá zdravotníkom zostane navždy vďačná. Vie, že bojujú o život človeka, ktorý nikdy nikomu neodoprel pomoc a sám zachránil niekoľko ľudských životov. Teraz Tomi, ktorý je aj prezidentom motorkárskeho klubu Despatch Riders, sám potrebuje malý zázrak.

Príďte pred nemocnicu

Momentálne Tomáš bojuje s pomocou obetavých lekárov a sestier a všetci, čo ho poznajú, vedia, že sa nikdy nevzdáva. A hoci neprajníci už rozširovali, že zraneniam podľahol, všetci jeho priatelia veria, že svoj najväčší životný boj zvládne. Teraz však viac ako inokedy potrebuje každú modlitbu a prejav spolupatričnosti. Aj preto jeho blízki prichádzajú s výzvou. „Ak chcete podporiť Tomiho, príďte v nedeľu 6. júna o 16. hodine k ružinovskej nemocnici, natočíme mu video k narodeninám, keďže nemôžeme ísť za ním.“