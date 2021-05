Kauza podozrivého čerpania koronadotácií: Bratislavskí poslanci si držia teplé miesto

Prečo sa poslanci nevzdali mandátu? Podozrivé čerpanie dotácií bratislavskými mestskými poslancami má svoju dohru. Rastislav Tešovič (43), Soňa Svoreňová (37) a Tomáš Korček (45) sa vzdávajú členstva v dozorných radách viacerých bratislavských mestských podnikov.

Všetci traja zároveň ohlásili odchod aj zo svojich domácich poslaneckých klubov. Hoci niektorí z kolegov zo zastupiteľstva označili ich správanie za „morálne dno“, svojich poslaneckých mandátov sa zatiaľ nevzdali.

Na pochybnosti pri čerpaní štátnej pandemickej pomoci pre nájomcov upozornila nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS). Podľa nej si mali Tešovič (Team Vallo) s Korčekom (NEKA) od ministerstva pôdohospodárstva omylom vypýtať až desaťnásobne viac ako pôvodne chceli. Svoreňová (NEKA), ktorá je členkou miestneho zastupiteľstva vo Vrakuni, si vypýtala takmer 12-tisíc eur pre svoju cestovnú agentúru Ponte tour.

Zistenia TIS sa týkajú aj lamačského poslanca Radoslava Olekšáka, ktorý si mal vypýtať až 34-tisíc eur na paintballové centrum v Poprade. Olekšák napokon dotáciu vrátil. V reakcii na zistenia svoj odchod z poslaneckého klubu najskôr oznámil Tešovič. Najnovšie sa vzdal aj funkcie predsedu mestskej finančnej komisie.

Svoreňová, ktorá trvala na tom, že v jej prípade ide o neopodstatnené podozrenia, sa teraz spolu s Korčekom vzdávajú svojich funkcií v dozorných radách a komisiách bratislavských podnikov, v ktorých pôsobili. „Tak ako vrátili časť dotácií až potom, ako sa o to začalo zaujímať TIS, tak aj vzdanie sa funkcií prišlo až po informácii, že ich odvoláme,“ priblížila mestská poslankyňa Katarína Augustinič (NEKA), podľa ktorej to, či sa poslanci vzdajú svojich mandátov, závisí od ich svedomia.

Vyvodia zodpovednosť?

Poslanec Tešovič napokon účasť na štátnej pomoci, akokoľvek bola oprávnená, považuje za svoju zbytočnú chybu. Ďalší aktér Korček po zverejnení zistenia uviedol, že sa mu nájomca rozhodol dlžné nájomné za čas sťaženého užívania uhradiť cestou dotácie. „Žiadnu štátnu pomoc som neprijal ani nedal chybné údaje do žiadosti. Oprávneným žiadateľom bol nájomca. Ja som do tejto veci zatiahnutý len ako prenajímateľ jednej nehnuteľnosti. Chybu v tejto veci som však urobil – tak ako stovky prenajímateľov v rámci tejto štátnej pomoci, a to v tom, že som presne neskontroloval údaje v žiadosti,“ vyjadril sa pre Nový Čas mestský poslanec.

Zároveň doplnil, že chybu urobil ako človek, nie ako poslanec. „Vzdaním sa členstva v poslaneckom klube a dozornej rade som vyvodil zodpovednosť za svoju ľudskú chybu. Kauza však nijako nesúvisí so samotným poslaneckým mandátom, preto nemám dôvod sa ho vzdávať,“ uzavrel Korček. Voči konaniu poslancov sa kriticky vyjadril aj Richard Sulík, šéf rezortu hospodárstva, ktoré predmetné dotácie vypláca.

„Ruky by som odťal týmto podvodníkom. Nebyrokraticky sme vyplácali peniaze do piatich dní. Teraz sa dozvedám, že to išlo na objekty, ktoré sú dlhodobo prázdne či neboli v prevádzke,“ povedal minister hospodárstva s tým, že v tomto prípade podáva trestné oznámenia.