Nečakaná novinka pri letných táboroch, rodičia majú obavy: Budú musieť platiť deťom pred nástupom PCR test?

Plánujete dať dieťa do letného tábora? Zrejme vás zaskočila novinka - oznámenie ministra školstva Branislava Gröhlinga, že deti sa pred nástupom do tábora musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Kto to však zaplatí? Rodič či štát? Otázka však nie je len finančná - pre mnohé deti je totiž absolvovanie takéhoto testu traumatickou skúsenosťou. Ovplyvní toto oznámenie záujem rodičov o letné tábory?

Testovanie PCR testom pred nástupom do letného tábora môže mať vplyv na predajnosť letných táborov i na záujem rodičov poslať deti do tábora za týchto podmienok. „Môže sa stať, že rodičia budú deti z tábora odhlasovať,“ neskrýva nejasnosti a obavy z nariadenia Veronika Hollá z CK Slniečko, ktoré je jedným z najväčších organizátorov letných táborov na Slovensku.

Kto bude PCR testy hradiť, nie je zatiaľ uzavreté. Náklady môže znášať rodič alebo štát. Cena testu sa pritom pohybuje od 35 do 70 eur. Pre rodičov by tak šlo o nepríjemné predraženie tábora. „O tejto veci sa aktuálne diskutuje,“ vyjadrila sa hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Je teda možné, že rodičia náklad na testovanie nebudú znášať. V tejto chvíli to však nie je isté.

„Diskutuje sa o týchto možnostiach. Téma je aktuálne predmetom rokovaní a nie ešte je uzavretá: zaoberá sa ňou odborné konzílium spolu s odbornými pracovníkmi Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR,“ vraví Daša Račková z ÚVZ.

Podmienke nerozumejú

Ďalšou nejasnosťou je vek detí, ktoré by boli takto testované. PCR testy sa doteraz totiž týkali len detí nad 10 rokov a doposiaľ nie je jasné, či ich budú musieť absolvovať aj mladšie ročníky, alebo či prípadne nastúpi alternatíva v podobe kloktacieho testu. Práve tieto nejasnosti a časť zverejnenej informácie zarazili aj realizátorov letných táborov - o to viac, že v minulom roku takáto povinnosť alebo usmernenie z ÚVZ nebola.

„Nerozumieme a nesúhlasíme s podmienkou PCR testu pred nástupom na letný tábor,“ uviedla Hollá. Podľa nej Slniečko v minulom roku odrekreovalo viac ako 2 500 detí a nezaznamenali žiadny problém počas letných táborov. Situácii nerozumie ani Ladislav Réti z detskej republiky Tralaland.

„Ale v najhoršom prípade si to vieme predstaviť, dokonca aj sami zrealizovať testovanie, keďže na každom zo štyroch turnusov budeme mať lekárov-pediatrov. V minulom roku usmernenie nebolo a všetko sa zrealizovalo bez problémov,“ vraví. Výhodou je aspoň to, že dieťa podľa aktuálnej vyhlášky musí testovanie absolvovať len pred nástupom do tábora. A hoci bude v tábore aj piaty deň či dlhšie, ďalšie testovanie sa ho už nebude týkať.