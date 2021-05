Hádky, nereálne uznesenia či oblievanie vodou: Kedy sa skončí cirkus v parlamente?! Odborníci naložili politikom

Dokedy sa na to budeme musieť pozerať?! Posledné dni to vyzerá tak, že v parlamente vypukla totálna anarchia a politici platení z našich daní, si robia, čo chcú.

Tajná schôdza, pokus o predvolanie bývalého šéfa tajných Vladimíra Pčolinského či obliatie ministra financií Igora Matoviča (48) sú len zlomkom toho, čo sa v NR SR tieto dni deje. Nový Čas urobil sumár bizarných situácií a oslovil odborníkov s otázkou, ako hodnotia správanie našich politikov.

Matovičova oblievačka

Rokovanie o navýšení štátneho rozpočtu sa nezaobišlo ani bez konfliktu medzi ministrom financií Igorom Matovičom a odídencom z ĽSNS poslancom Miroslavom Sujom. Expremiér a zároveň predkladateľ návrhu totiž nezostal nič dlžný svojej povahe a pri rečnení poslanca ĽSNS Jozefa Šimka sa tváril, že ho nepočúva, čo vyprovokovalo Suju. Cestou k rečníckemu pultu mu Matovič povedal niečo, čo ho očividne rozhodilo. „Ja pokojne budem špinavec, mne to nevadí. (..) Vy ste kresťan? Vy ste farizej,“ povedal Matovičovi, ktorý následne vyletel, že kto mu je farizej.

Suja následne schmatol pohár s vodou a šplechol ho ministrovi do tváre. „Takúto studenú sprchu dávate všetkým občanom,“ zakričal Suja a chvíľku to vyzeralo tak, že sa pobijú. Napokon schôdzu prerušili. Kollár teraz uvažuje o parlamentnej stráži, ktorá by v takýchto prípadoch mohla vyviesť poslancov zo sály. „Veľmi vážne uvažujeme nad parlamentnou strážou, ako to majú v Českej republike. My dnes nemôžeme poslanca fyzicky vykázať. Môžeme ho len upozorniť a povedať, že je vykázaný,“ skonštatoval. Zároveň potvrdil, že voči Sujovi začne konanie vo výbore pre nezlučiteľnosť funkcií.

Čítanie utajeného listu z SIS

Minulý týždeň sa prevalilo, že desať najmocnejších ľudí v štáte sa tajne stretlo za zatvorenými dverami v centrále SIS. Rokovanie museli vysvetľovať verejnosti, ktorú zaujímalo, čo bolo jeho predmetom. Do reči však nikomu nebolo a robili tajnosti. „Tu bolo 12 rokov zvykom, že sa stretávali politici s oligarchami po hoteloch,“ povedal Heger s tým, že stretnutie bolo neobvyklé, ale nie tajné.

Pod tlakom nakoniec informovali aktéri stretnutia aspoň poslancov v parlamente na neverejnej schôdzi, čo bolo hlavnou témou ich rozhovoru. Kollár čítal zhruba 20 minút správu, v ktorej mali byť podobné informácie ako na tajnom stretnutí. Má ísť o podozrenia, že niekto z polície a prokuratúry cez výpovede kajúcnikov manipuluje vyšetrovania viacerých veľkých korupčných káuz. Opozícia žiada koniec vlády.