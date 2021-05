Tibor vyrába dokonalé modely známych vojnových strojov: Vo Fiľakove majú Stuku, Tigra aj Kaťušu

Vojenská technika a bojové vozidlá druhej svetovej vojny ovládli podhradie.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii Panther, Tiger či Kaťuša, ktoré boli používané takmer pri každom zásahu z čias 2. svetovej vojny, ale aj iné kúsky, sú predstavené vo fiľakovskom Mestskom vlastivednom múzeu prostredníctvom makiet Tibora Pétera (46). Modelár pred štyrmi rokmi dostal svoj prvý plastový model, a odvtedy tvorí každú voľnú chvíľku. Koľko mu trvá zmajstrovať ich?

Spod Tiborových (46) rúk vzišli unikátne kúsky v mierke 1 : 32 až 1 : 72. Rovnako sa však pustil aj do netradičných exemplárov, ako napríklad britské jednomiestne stíhacie lietadlo Spitfire. Železničiar sa tejto vášni venoval už ako dieťa. Potom s tým však sekol a naplno sa k modelárstvu vrátil pred 4 rokmi, keď dostal prvý model z plastu.

„Manželka sa teší, že som doma a nechodím po krčmách na pivo. Začiatky modelovania však boli ťažké. Zmenili sa technológie a aj technika maľovania,“ vraví o rozdieloch Tibor. Modelovanie odporúča deťom aj dospelým, pretože zlepšuje jemnú motoriku a pomáha odbúravať stres. „Nie je to však vôbec lacná záležitosť. Najjednoduchšie modely stoja 5 – 6 eur, no tie komplikovanejšie aj stovky eur,“ dodal.

Strmhlavý bombardér

Junkers Ju 87 Stuka – Nemecko, Mierka 1 : 48

Jednomotorový strmhlavý bombardér, charakteristický svojimi krídlami do tvaru „W“ a kapotovaným podvozkom, na ktorom mal namontované sirény, symbol nemeckej bleskovej vojny. Pre Tibora to nebol jednoduchý model, pracoval na ňom 20 hodín, no je to jeho tretia Stuka, a tak mu to išlo od ruky.



Najnáročnejší na komponenty

Panzerkampfwagen VI Tiger, Mierka 1 : 35

Nemecký ťažký tank patril medzi najkvalitnejšie a najobávanejšie tanky svojej doby. Tibor si ho kúpil úplne na začiatku, no netrúfol si naň. Vrátil sa k nemu po takmer dvoch rokoch. „Náročný je veľmi na logistiku. Treba na ňom veľmi premýšľať a až potom lepiť,“ vysvetlil. Robil na tom aj 200 hodín.