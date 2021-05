Na obvineného poslanca Heráka sa to valí z každej strany: Ďalšie podozrenie zo sexuálneho obťažovania!

Otázniky okolo poslanca Jána Heráka (33) neutíchajú. Len tento týždeň vyšlo najavo, že zákonodarca je obvinený zo sexuálneho zneužívania 14-ročného dievčaťa.

Podľa portálu Nitranoviny to však nie je prvý prípad, keď sa meno Heráka spomína v súvislosti s obťažovaním. Už v minulosti bol riešený políciou v súvislosti so zneužívaním iného dievčaťa, prípad však zastavili.

Mladá žena, ktorá mala byť obeťou poslanca, hovorí, že došlo k znásilneniu pred tromi rokmi. Krajská prokuratúra v Nitre potvrdila, že týmto trestným oznámením sa zaoberal vyšetrovateľ a Heráka neobvinili, no prípad opäť preveria. Mladá žena, ktorej sa týka starší prípad možného zneužitia, hovorí, že sa to odohralo v zime v roku 2018 v Rudave, kde sa konal tábor pre deti z detských domovov.

„Keď prišiel, pridal sa ku mne a vypytoval sa samé čudné, osobné veci, či mám priateľa, či som už mala pohlavný styk,“ prezradila portálu Nitranoviny s tým, že keď došla do tábora, tak mala 16 rokov. S Herákom sa neskôr stretla v izbe, keď šla pre pomôcky na výrobu. „Hanbila som sa, bola som ticho. Cítila som, že ma obchytkáva… Išiel mi pod veci, cítila som jeho…“ nedokáže to vysloviť, „pohlavný orgán. Dotýkal sa ma. Potom som už len cítila na košeli niečo teplé.

Keď potom zapol svetlo, povedal mi, že to nemám nikomu hovoriť, lebo že by sme mali zle, ja a on,“ dodala mladá žena. Polícia vec preverovala. „Bolo zastavené konanie, skutok sa nestal,“ reagoval na otázky Nového Času Herák. Teraz je obvinený zo sexuálneho zneužívania v inom prípade, keď sa mal kontaktovať s 14-ročným dievčaťom z detského domova v okrese Trenčín. Herák odmieta, že by sa stali veci, z ktorých je obvinený. Pozastavil svoje členstvo v klube OĽaNO, no poslancom zostal.