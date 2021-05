Skupina, ktorá manipuluje vyšetrovanie? Jasný názor Kollára: Bola by to anarchia!

V minulosti tu bola skupina, ktorá si sprivatizovala spravodlivosť, nemôže to však pokračovať ani pod "transparentom vznešených ideí".

Skonštatoval to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) v súvislosti s podozreniami, že by v prostredí orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) mohla pôsobiť skupina ovplyvňujúca a manipulujúca vyšetrovania či výpovede svedkov. Šéf parlamentu nepotvrdil ani nevyvrátil existenciu takejto skupiny.

"Netvrdím, že sa to robí. Ale bol by som nerád, keby k tomuto došlo. To by bola anarchia a ľudia by ničomu neverili," podčiarkol s tým, že musia konať kompetentné orgány. Kollár počas stredajšieho (26. 5.) neverejného rokovania NR SR o stretnutí špičiek štátu v SIS prečítal poslancom správu SIS. Vysvetlil, že táto neodznela na spomínanom stretnutí, ale ju SIS vypracovala na účely schôdze, aby sa poslanci mohli oboznámiť s niektorými informáciami. Poukázal na to, že aj opozícia zastupuje voličov a mala by mať prístup k niektorým informáciám.

Požiadavky viacerých poslancov na zbavenie mlčanlivosti alebo zverejnenie správy zo strany opozície nepovažuje za správne. "Máme tu niektoré informácie, ktoré sú v stupni dôverné, tajné alebo prísne tajné. Sú utajené pre nejakú vec, je to opodstatnené. Nemôžeme tieto informácie voľne púšťať," povedal. Aj preto podľa neho umožnili poslancom oboznámiť sa so správou SIS. Pýtať by sa podľa neho dalo ešte Národného bezpečnostného úradu, ako správy prípadne odtajniť.

Dodal, že správu si už pozrelo viacero poslancov, pretože je uložená v špeciálne zabezpečenom priestore NR SR na nahliadnutie. "Už sa dostali ku mne informácie, že niekto niečo začal púšťať na verejnosť," uviedol s tým, že úniky nepovažuje za šťastné.