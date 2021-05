Skvelé správy pre pacientov na Slovensku: Ministerstvo zdravotníctva pripravuje zásadnú zmenu!

Príchod inovatívnych liekov na Slovensko dostane po 10 rokoch opäť zelenú.

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje od budúceho roka zásadnú zmenu, ktorou by sa mala zlepšiť dostupnosť inovatívnych liekov. Väčšina liekov, pri ktorých museli doteraz pacienti žiadať o výnimku, bude už na recept. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

„Naším prioritným cieľom je poskytnúť pacientom nové terapie na liečbu onkologických, ale aj ďalších závažných ochorení, ktoré sú bežne v iných európskych krajinách. Preto pripravujeme zmenu, ktorá má zlepšiť dostupnosť inovatívnych liekov na Slovensku, aby nepatrili naši občania k pacientom druhej kategórie,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková.

Ako doplnila, pri príprave avizovanej zmeny rezort spolupracuje s viacerými združeniami a odbornými platformami. V najbližšom čase bude podľa Ježíkovej ministerstvo diskutovať so všetkými zainteresovanými partnermi.

Po lete by mala byť zmena zapracovaná do paragrafového znenia a nový zákon by mal vstúpiť do legislatívneho procesu. „Ak časť liekov aj napriek zmene ostane vo výnimkovom režime, poisťovne budú povinné svoje rozhodnutie o udelení alebo zamietnutí žiadosti podrobne zdôvodniť a bude možné sa voči tomu odvolať,“ vysvetlila hovorkyňa rezortu. Rozhodnutie poisťovne bude teda preskúmateľné. Ministerstvo chce tiež zadefinovať jasné časové pravidlá na schválenie, cieľom je skrátiť časovú dostupnosť lieku. Náklady na nové a moderné lieky zároveň zahrnie aj do plánovaných rozpočtových výdavkov.