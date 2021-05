Mokrý incident v parlamente ho nenechal chladným: Kollár uvažuje o tvrdom opatrení

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár priznal, že uvažujú o vytvorení parlamentnej stráže.

Tá by v prípade rôznych incidentov mohla vyviesť zo sály poslancov, ak by boli vykázaní a odmietali odísť alebo ak by blokovali či narúšali poriadok. Šéf parlamentu sa vyjadril aj k rozhodnutiu Ústavného súdu SR o protiústavnosti 50-dňového moratória. Považuje to za správne. Myslí si, že by stačilo mať volebné moratórium aj na týždeň pred voľbami, prípadne len "od stredy do soboty".

"Veľmi vážne uvažujeme nad parlamentnou strážou, ako to majú v Českej republike. My dnes nemôžeme poslanca fyzicky vykázať. Môžeme ho len upozorniť a povedať, že je vykázaný. Pokiaľ neodíde, nemôžeme ho chytiť poza ruky a s podpredsedami ho vytlačiť zo sály," skonštatoval. Dodal, že poslanci svojím správaním dávajú jasný signál voličom o tom, čo sú zač.

Hoci sa podľa vlastných slov snaží udržiavať určitú kultúru v pléne, občas sa nejaký incident stane. Príkladom je štvrtkové (27. 5.) rokovanie, keď poslanec Miroslav Suja (nezaradený) po slovnej roztržke oblial ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) pohárom vody. Napriek tomu, že Suju zo sály vykázali, neodišiel. Kollár potvrdil, že sa voči nemu začne konanie vo výbore pre nezlučiteľnosť funkcií a hrozí mu pokuta až 2000 eur. Šéf parlamentu zároveň poznamenal, že provokovať by poslancov nemal ani Matovič. "Poprosil som predsedu poslaneckého klubu, aby ho požiadal, nech sa zdrží posunkov či provokácií," dodal.

O parlamentnej stráži v NR SR sa uvažovalo aj v predchádzajúcich volebných obdobiach. Pri novelizácii rokovacieho poriadku v minulom volebnom období ju vtedajší šéf parlamentu Andrej Danko (SNS) do legislatívy napokon nezaradil. O jej potrebe sa hovorilo pri viacerých blokovaniach schôdze. Napríklad keď poslanci okolo Miroslava Beblavého a Martina Poliačika obsadili rečnícky pult počas mimoriadnej schôdze pred voľbami vo februári 2020. Odmietli vtedy pult opustiť, odísť zo sály, a dokonca v nej nocovali.