Smelé plány Sme rodina: Kedy sa dočkáme prvých nájomných bytov a kto si ich bude môcť dovoliť?

Sme rodina predloží do Národnej rady (NR) SR poslanecký návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania, má odštartovať výstavbu nájomných bytov.

Informoval o tom predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že novela má pripraviť regulačný rámec na výstavbu štátnych bytov s nižším nájmom. Podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina) ozrejmil, že kritériá na prideľovanie bytov by sa mali líšiť od jednotlivých krajov. Poznamenal, že v Bratislave sú iné náklady a príjmy ako napríklad v Prešovskom kraji.

"Keď chceme začať stavať byty, najskôr to treba legislatívne pripraviť," povedal Kollár s tým, že bolo potrebné meniť viaceré zákony a poukázal aj na dĺžku viacerých lehôt, napríklad pri stavebných povoleniach. Pripustil i prípadné zmeny k návrhu v druhom čítaní, ak by vyplynuli z diskusie. Nájomné byty by sa podľa jeho slov mali ponúkať za nižšie nájmy, ako sú trhové ceny, a tak si ich budú môcť dovoliť aj rodiny so slabším príjmom.

Holý dodal, že zákon vytvára absolútne nový segment nájomného bývania. "Nejde o sociálne bývanie, nejde o klasické komerčné nájomné bývanie, ako ho poznáme z trhu, žiadnym spôsobom to nekoliduje s bývaním v súkromnom vlastníctve, tento segment vytvára nájomné bývanie s garanciou štátu, pričom garancia štátu v tomto prípade nie je finančného charakteru," uviedol s tým, že štát garantuje stabilitu investičného prostredia, nemajú sa zaťažovať verejné financie a štátny rozpočet. Naopak, výstavba má mať podľa jeho slov pozitívny vplyv na štátny rozpočet.