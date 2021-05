Publicista o politickom dianí na Slovensku: Vážne slová! Vraciame sa do mečiarovských rokov?

Stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov a ďalších štátnych funkcionárov na pôde Slovenskej informačnej služby (SIS), ako aj priebeh nadväzujúcej mimoriadnej schôdze parlamentu sú v slovenskej histórii bezprecedentnými udalosťami.

V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko. Vzhľadom na zvolený formát sa podľa neho dá predpokladať, že dôvod na stretnutie v priestoroch SIS musel byť závažný. „Mohlo to byť aj o živých veciach, to vám teraz nikto neprizná. A mohlo to byť aj o nadchádzajúcej situácii,“ povedal publicista.

Dodal, že zo strany premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) bolo podľa neho politicky racionálne zaštítiť stretnutie účasťou prezidentky Zuzany Čaputovej. Naopak, z jej strany by bolo podľa Hrabka lepšie pozvanie neprijať. „V prezidentskom paláci toto stretnutie podcenili,“ odhadol s tým, že účasť na stretnutí môže mať negatívny dopad na imidž hlavy štátu.

Predsedajúci mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorá bola zvolaná práve v dôsledku stretnutia v SIS, podľa Hrabka vôbec nemal umožniť hlasovanie o návrhu prizvať na pôdu NR SR bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. „Zákon taxatívne vymenúva, kto všetko môže o takéto vystúpenie vôbec požiadať a komu na to parlament môže dať súhlas,“ upozornil Hrabko.

Dodal, že v histórii Slovenska sa ešte nikdy nestalo, aby parlament žiadal o eskortovanie osoby v kolúznej väzbe do rokovacej sály s cieľom vypočuť si jej stanovisko. „Robert Fico (Smer-SD) ako skúsený politik poslancom úplne domotal hlavy. Parlamentná pôda je priestor, na ktorom sa vie veľmi dobre pohybovať. V tomto konkrétnom prípade veľmi dobre vie, že ak sa zastane Vladimíra Pčolinského, Sme rodina jednoducho nemôže hlasovať inak,“ tvrdí Hrabko.

Druhá vec sú podľa Hrabka medializované indície o konfliktoch medzi Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) a SIS. „Celá táto kauza a príbeh budú pokračovať. Situácia je veľmi nepríjemná a veľmi vážna. Ako keby sme sa vracali späť do mečiarovských rokov. Súčasná doba sa im podobá, aj keď detaily sú, samozrejme, iné,“ konštatoval Hrabko.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) oznámil, že odstúpi z funkcie. Urobiť tak chce v pondelok 31. mája v súvislosti s dianím v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) a väzbou generálnej riaditeľky SPF Gabriely Bartošovej.

„Vo všeobecnosti sa dá povedať, že to bol dobrý krok. Možno to bola pre Mičovského posledná kvapka,“ reaguje Hrabko. „Ale myslím si, že Mičovský sa ministrom ani nemal stať, že na to jednoducho nemal žiadne predpoklady. To, že je dobrý človek, nedáva žiadnu záruku, že bude dobrým ministrom. Myslím si, že precenil svoje sily,“ dodal.