Sputnik pri cestovaní neuznajú všade, na problémy upozorňuje aj Matovič: Toto ma mrzí!

Jedným z dôvodov pre očkovanie na COVID-19 je pre mnohých ľudí aj sľubovaná sloboda v cestovaní.

Už od júla by mal byť v platnosti covid pas, ktorý bude slúžiť v EÚ a vybraných svetových krajinách. Tam bude informácia o očkovaní či prekonaní covidu alebo testovaní. Výhodu vakcinácie však v niektorých krajinách nevyužijú ľudia, ktorí si vyberú Sputnik V. Ruskú očkovaciu látku by sme mali začať používať už o týždeň. Máme k dispozícii dávky pre 100-tisíc ľudí, ktorí si Sputnik V môžu dobrovoľne vybrať. Ide o neregistrovanú vakcínu, ktorá neprešla štandardnými skúškami liekov a vakcín, ktoré Európska lieková agentúra robí.

Slovenský ŠÚKL sa sťažoval na to, že nemajú k dispozícii 80 % potrebných dokumentov, ktoré výrobca zvyčajne dodáva. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pripomenul, že stále nemajú všetky papiere, no v kategórii 18- až 60-ročných ju na vláde povolili. V rámci EÚ Sputnik V používa len Maďarsko, ostatné krajiny sa spoliehajú na overené vakcíny. Práve v tom môže tkvieť problém pri cestovaní, keďže v rámci EÚ by sme sa od júla mali značne otvoriť a očkovaní dovolenkári či cestujúci by tak nepotrebovali karanténu.

Štátny tajomník ministerstva zahraničia Martin Klus hovorí, že práve pri očkovaní Sputnikom V by na to ľudia mali myslieť. „Očkovanie neregistrovanou vakcínou so sebou nesie o. i. riziko, že v niektorých krajínách EÚ a sveta nebude takéto očkovanie akceptované, o čom by mali byť záujemcovia informovaní vopred,“ povedal Klus. Členské krajiny si samy určia, ktoré vakcíny budú akceptovať. Všetky tak budú robiť v prípade registrovaných vakcín, ako sú Pfizer, Moderna či AstraZeneca.

Napríklad Rakúsko už oznámilo, že Sputnik nebude uznávať a Klus očakáva, že tak budú reagovať aj ďalšie členské štáty. Na problémy upozorňuje aj Igor Matovič. „Toto ma mrzí, budem to musieť zobrať osobne do úvahy a musieť sa rozhodovať aj na základe tohto kritéria,“ povedal s tým, že ako príklad uviedol aj svoju pracovnú cestu do Lisabonu, kde vakcínu zatiaľ neakceptujú. Naopak, v súčasnosti uznávajú ruskú vakcínu Chorvátsko či Grécko.