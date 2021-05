Minister Lengvarský prichádza s veľkou reformou v zdravotníctve: Ako nás budú liečiť po novom?

Je to tu opäť! Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (50) prichádza s veľkou reformou nemocníc, ktorá je takmer totožná s tou, ktorú pred rokom a pol predkladala exministerka Andrea Kalavská (43).

Jej sa však nepodarilo nájsť dostatočnú podporu na presadenie, a tak odišla z politiky.Lengvarský chce rozdeliť nemocnice do piatich skupín podľa toho, akú komplikovanú starostlivosť by poskytovali. Takisto ich chce rekonštruovať a stavať nové.

„Rekonštrukcie sú už plánované tak, že to budú výsostne jednolôžkové nemocnice s komplexným vybavením a patričným zázemím. Pacienta čaká hlavne to, že nebude blúdiť v systéme,“ vysvetľuje minister zdravotníctva, ktorý chce zvýšiť komfort pacientov. Ďalšou avizovanou zmenou je zníženie počtu akútnych lôžok a naopak, zvýšenie počtu tých, ktoré sú určené pre dlhodobo chorých.

Ukazuje sa totiž, že akútne lôžka sú zaplnené v priemere len na 60 %. „Aby sme mali dostatok lôžok pre akútnych pacientov a dostatok lôžok pre ľudí, ktorí dnes nemajú možnosť dlhodobej starostlivosti,“ hovorí Leng­varský. Dodáva, že optimalizácia nemocníc je podmienkou na to, aby sme mohli čerpať peniaze z fondu obnovy.

Rozdelenie nemocníc

Angelika Szalayová, ktorá pripravovala reformu, prízvukuje, že žiadna nemocnica by sa nezrušila. „Žiadne nemocnice nebudú zanikať. Naším cieľom nie je rušiť žiadnu nemocnicu. My chceme každej nemocnici určiť nejakú úlohu,“ hovorí Szalayová. V praxi by to vyzeralo tak, že každá nemocnica by sa na niečo špecializovala. V prvej úrovni by boli nemocnice v 30 mestách, ktoré by riešili najzákladnejšie úkony, ako zašitie rany či rehabilitácie.

Ide o takmer totožné zmeny, aké chcela presadiť aj Kalavská v tzv. stratifikácii nemocníc. Narazila však na stranu Smer, ktorá ju do funkcie nominovala, a tak podala demisiu. Ako hodnotí, že táto téma je opäť na stole? „Som rada, že sa opäť rozprávame o nutnosti reformy zdravotnej starostlivosti. Ak by sa bola naša reforma, ktorá, dovolím si tvrdiť, je skoro identická, bola prijala, tak sme už rok a pol mohli mať za sebou a mohli sme byť o krok bližšie k lepšiemu a kvalitnejšiemu zdravotníctvu pre našich pacientov,“ povedala exministerka pre Markízu.

Exminister Drucker už nie je taký optimistický a hovorí, že reforma má jednu veľkú chybu, ktorú mala aj Kalavskej stratifikácia. „Optimalizácia siete nemocníc je veľmi dôležitá pre Slovensko, ale tak, ako aj v minulosti, aj teraz mi tam veľmi chýba prenesená zodpovednosť na poisťovne. Bez toho to podľa mňa fungovať nebude. Je veľmi dobre, že štát si zadefinuje požiadavky na kvalitu, na dostupnej starostlivosti, ale to nemôže robiť štát, keď by v zásade zveril všetky finančné prostriedky poisťovniam,“ povedal Drucker pre Nový Čas.

Definovanie nároku pacienta

aký druh zdravotnej starostlivosti má dostať

v akej vzdialenosti od bydliska

do akého času od stanovenia diagnózy

za akých podmienok a v akej kvalite

Takto má vyzerať sieť nemocníc

1. národná úroveň

-vysoko špecializovaná starostlivosť s veľmi zriedkavým výskytom

-pre celé Slovensko

-na 1. mieste na Slovensku

-bude sa vykonávať napr. transplantácia srdca

2. koncová úroveň

-špecializovaná starostlivosť s nízkou početnosťou

-spád 1,5 - 2 milióny obyvateľov (západné, stredné a východné Slovensko)

-dojazd cca do 90 minút

-budú sa vykonávať: kardiochirurgia, vysoko komplexné výkony v neurochirurgii, vysoko komplexná onkologická liečba, špecializovaná starostlivosť o deti

3. komplexná úroveň

-komplexná akútna aj plánovaná starostlivosť

-spád 600- až 800-tisíc obyvateľov, čiže na úrovni VÚC

-dojazd ZZS v krátkom časovom okne (spravidla do hodiny)

-budú sa vykonávať: intervenčná liečba AIM alebo NCMP, akútne ťažké úrazy, komplexná plánovaná starostlivosť, ako stredne komplexné onkochirurgické zákroky

4. regionálna úroveň

-štandardná akútna a plánovaná starostlivosť na regionálnej úrovni

-spád 100- až 200-tisíc obyvateľov, t. j. približne pre 2 - 3 okresy

-s dostupnosťou do 30 - 45 minút od bydliska pacienta

-budú sa vykonávať základné chirurgické výkony (napr. apendektómia), štandardná starostlivosť v internej, pediatrii, pôrodníctve a neonatológii; aj plánované výkony: výmeny kĺbov, varixy

5. komunitná úroveň

-zabezpečuje následnú a rehabilitačnú starostlivosť, urgentnú ambulantnú starostlivosť, komplexnú ambulantnú špecializovanú starostlivosť

-môže poskytovať jednodňovú ZS, stacionárnu starostlivosť, a psychiatrickú lôžkovú starostlivosť

-8 až 10 nemocníc aj ako komplexné neuro-rehabilitačné centrá, príp. aj dlhodobo ventilovaní pacienti, a 3 spinálne centrá pre pacientov s paralýzami