Brat Miťa († 37) nechápe, prečo sú obžalovaní z vraždy na slobode: Zabil bossa šuflikant a príživník?!

Spravodlivosť si dáva poriadne načas.

Ešte v januári 2019 polícia zadržala dvojicu podozrivú z vraždy bossa spišskonovoveského podsvetia Emila Novotného († 37), ktorého pozná celé Slovensko pod prezývkou Miťo. Došlo k nej ešte v lete 2001. Z vraždy obžalovali napokon Vladimíra M. (59) a Slavomíra S. (46). Verdikt však doposiaľ nepadol, pre komplikácie pri priebehu súdu, ktoré spôsobila pandémia. To sa nepáči bratovi zavraždeného Martinovi (44).

Miťov brat Martin sa zúčastňuje takmer každého pojednávania. „Myslel som, že dnes bude vynesený rozsudok. Ťahá sa to poriadne dlho,“ skonštatoval v stredu rozladený Martin, ktorý si pamätá, ako mu pred takmer dvadsiatimi rokmi oznámili, čo sa stalo. „Volala mi mama. V tej chvíli ani nevedela, že brat už nežije, len to, že po ňom strieľali. Keď som prišiel na miesto, zistil som krutú správu. Vtedy som ešte netušil, kto to mohol urobiť,“ prezradil brat zavraždeného.

Trvalo asi 10 rokov, kým získal indície naznačujúce, kto za činom mohol stáť. „Polícia to veľmi nechcela riešiť. Keď to dostala NAKA, do roka boli podozriví zadržaní,“ prezradil muž zo Spišskej Novej Vsi. Jeho brata zastrelili neďaleko paneláka, v ktorom býval, niekoľkými ranami z automatickej pištole. Jedným z obžalovaných je Vladimír M., ktorý vyrástol v rovnakej bytovke ako Miťo a Martin. „Nedá sa povedať, že by sme ja a môj brat boli s Vladimírom kamaráti. Muž, ktorý sedí na lavici obžalovaných, bol nevýrazný typ, čo nikdy veľa neznamenal. Skôr taký šuflikant, ktorý sa celý život priživoval,“ povedal svoj názor Martin.

Podľa obžaloby mala byť motívom vraždy Vladimírova snaha získať Miťovu frajerku a nočný klub v Spišskej Novej Vsi. Martin o tom nie je úplne presvedčený. „Mohlo ísť aj o klub, ale nemuselo. Zároveň Miťo spoluvlastnil SBS s iným človekom. Nevylučujem, že aj to mohlo zohrávať úlohu,“ tajomne naznačil Martin. Nepáči sa mu, že obžalovaní sú momentálne na slobode. Prepustili ich v súvislosti s komplikáciami pri priebehu súdu, spôsobené pandémiou. „Na ich prepustenie z väzby som upozorňoval viaceré orgány. Chcel som vedieť, koľkých obžalovaných na Slovensku prepustili kvôli pandémii, ale nepomohlo to,“ uzavrel Martin.

Rozsudok ešte nepadol. Proces, ktorý prebieha od januára 2020, bol odročený. Obžalovaných prepustili na základe písomného sľubu, že budú dodržiavať podmienky prepustenia, a dostali elektronické náramky. „Väzba bola nahradená aj dohľadom probačného a mediačného úradníka. Súd zakázal obžalovaným vzďaľovať sa z miesta obydlia,“ uviedla hovorkyňa košického súdu Anna Pančurová.