Minister zdravotníctva načrtol reformu nemocníc: Visolajský sa nezdržal kritiky

Zmena lôžok nie je žiadna reforma. Pre portál vZdravotníctve.sk to uviedol predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.

Reagoval tým na reformný návrh, ktorý predstavil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Ide o optimalizáciu siete nemocníc, do ktorej by malo z finančných zdrojov Európskej únie v rámci plánu obnovy ísť 1,53 miliardy eur. Odborná verejnosť má o reforme zatiaľ veľmi málo informácií, no rušenie lôžok je podľa Visolajského nesprávne. Reforma nemocníc by podľa neho mala začať riešením najväčších problémov, ktoré sú príčinou aktuálneho zlého stavu, a to je nedostatok zdravotných sestier a skúsených lekárov.

Skeptický voči reforme je aj člen rady Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Michal Pišoja. Realita je podľa jeho slov často odlišná od dostupných dát, preto by sa malo všetko overovať v praxi. Ako príklad uviedol dojazdové vzdialenosti, na základe ktorých Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo plán transformácie nemocníc. Konkrétne spomenul rozdiel v dojazdovom čase v Krompachoch či v Gelnici počas leta v porovnaní so zimou. „To sú praktické problémy, ktoré ľudia v regiónoch zažívajú. Nesmieme dopustiť, aby matematika alebo nejaký model zobral v regiónoch istotu ľuďom, o ktorých sa bojíme najviac,“ doplnil Pišoja s tým, že očakáva hlbšiu odbornú diskusiu.