V Rudne nad Hronom odpratávajú následky ničivého živlu: Ako sa spamätávame z potopy

Život sa pomaly vracia do starých koľají. Ničivá potopa počas minulého pondelka v Rudne nad Hronom (okr. Žarnovica) sa hlboko vryla do pamäti každému obyvateľovi obce.

Po dlhotrvajúcich dažďoch približne 10 rokov stará hrádza nevydržala nápor vody, roztrhla sa a viac ako dvojmetrová vlna sa valila dedinou. Brala so sebou kamene, stromy, mosty, autá, zaplavovala domy a vzala aj to najcennejšie – život exstarostu Stanislava Lukyho († 68). Škoda po povodni je takmer 800-tisíc eur. „Na súkromnom majetku je to škoda 450-tisíc eur a čo sa týka obecného majetku, sú to hlavne poškodené cesty a mosty, ide o sumu 320-tisíc eur,“ hovorí starosta Marián Šurjanský.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Spomínaná hrádza je po minulom týždni úplne zničená. „My by sme boli veľmi radi, keby existovali nejaké vodozádržné nádrže a povodňové opatrenia, ale ja odmietam, aby to bolo v réžii obce. Je to komplikovaná situácia. Koryto má na starosti jeden štátny podnik a bagrovanie a čistenie druhý podnik. A v neposlednom rade, obec na niečo podobné nemá ani financie,“ vysvetľuje starosta. Podľa jeho slov sa v nešťastný pondelok pod pretrhnutie hrádze a následnú katastrofu podpísalo niekoľko faktorov.

„Či bol technologicky správne dodržaný postup pri jej výstavbe, to si nedovolím povedať. Objavujú sa hlasy, že sa malo niečo meniť v projekte, to ja však neviem. Jedno je ale fakt. Spadlo enormné množstvo zrážok. Od štvrtka neuveriteľne veľa pršalo. My sme boli pozrieť lesy v doline. Vzniklo tam množstvo nových jarkov, ktoré vymyla voda,“ opisuje Šurjanský s tým, že to bolo v miestach, kde voda netečie počas dažďov.

„Na zvážniciach bolo množstvo piesku a haluziny vo vodnom toku. To znamená, že bola hore obrovská prietrž mračien. Ak bola nádrž naprojektovaná na určité množstvo vody a spadol desaťnásobok tohto množstva... Preto ja nemôžem nikoho brániť, ani obviňovať. Je na polícii, aby to vyšetrila,“ dodáva starosta. Dopĺňa, že šťastím bolo, že v osudný deň pršalo a na uliciach neboli ľudia a hlavne malé deti, ktoré by sa vonku hrali či bicyklovali, lebo ničivý živel by si možno vyžiadal viac obetí na ľudských životoch.