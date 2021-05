Dominanta Banskej Bystrice sa stala strašiakom, teraz mení svoju tvár: Takto bude vyzerať bývalý Prior

Strašiak Banskej Bystrice čaká miliónová investícia!

Do zdevastovanej budovy niekdajšieho Priora, neskôr obchodného domu Tesco, v banskobystrickej časti Fončorda, sa do masívnej stavby z čias komunizmu v uplynulých dňoch pustili ťažké stroje. Postupne sa má zmeniť na moderný komplex. Kedy začnú projekt realizovať, je zatiaľ otázne, no vieme, ako by mal vo finálnej fáze vyzerať. Počas búracích prác, ktoré budú trvať 6 až 8 týždňov, sa likvidujú terasy a z pôvodnej budovy zostane iba železobetónový skelet.

Pripravovaná revitalizácia územia zahŕňa rekonštrukciu samotnej budovy bývalého obchodného domu, ako aj úpravy okolia. Na zastavanej ploche cez 9-tisíc štvorcových metrov vznikne na 5 podlažiach viac než 33-tisíc m² podlažnej plochy. Tie majú byť určené pre obchod, služby a administratívu. Na piatom nadzemnom podlaží majú byť dokonca situované aj bytové apartmány. Stavba bude čiastočne využívať skelet pôvodnej stavby, vznikne však i výrazná prístavba.

Súčasťou komplexu budú dva viacpodlažné parkovacie domy. Modernú architektúru objektu podčiarkuje plánovaná zeleneň z rôznych strán objektu, vrátane strešných zelených plôch. „Disponujeme územným rozhodnutím a pripravujeme podklady pre žiadosť o stavebné povolenie. Následne budeme vedieť odhadnúť termín realizácie. Bude však závisieť i od finálneho investora,“ informovala bystrická spoločnosť Profinex, ktorá je vlastníkom budovy.

„Teší ma, že ďalší dlhoročný strašiak nášho mesta postupne mizne. V lokalite starého Tesca sa po rokoch zvýši bezpečnosť a zamedzí sa vstupu vandalov,“ uviedol Ján Nosko, primátor Banskej Bystrice.

Budúcnosť - Vizualizácia modernej prestavby komplexu vrátane okolitej zelene. Na zastavanej ploche cez 9-tisíc m2 vznikne na 5 podlažiach viac než 33-tisíc m2 podlažnej plochy. Tie majú byť určené pre obchod, služby a administratívu.

Demontáž skeletu - V roku 2011 vlastník budovu defi nitívne uzavrel a začala postupom času chátrať. V priestore pod terasou vznikalo smetisko, znečisťovali ho holuby a znehodnocovali vandali. V hornej časti prespávali bezdomovci. Momentálne budovu búrajú.

Pýcha socializmu - Na tú dobu moderný obchodný dom Prior otvorili na Fončorde v Banskej Bystrici na jeseň v roku 1986. Po páde socializmu obchodný dom prevzal reťazec Tesco. Neskôr si však vybudoval nové obchodné priestory a v starej budove bolo viacero nájomcov, ktorí prevádzkovali motokáry, fi tnes či bowlingové centrum.