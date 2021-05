Ako je na tom Slovensko s očkovaním? Prieskum priniesol zaujímavé výsledky

Ochota dať sa zaočkovať je v porovnaní s marcom na takmer rovnakej úrovni.

Už zaočkovaných alebo ochotných dať sa zaočkovať je 48,7 percenta respondentov. Viac ako tri štvrtiny zaočkovaných respondentov si myslia, že by mali pre nich existovať miernejšie opatrenia v porovnaní s tými, ktorí sa očkovať nedajú. Vyplýva to z najnovších výsledkov kontinuálneho prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý realizovali v máji 2021.

Zaočkovaných už je 25,4 percenta respondentov a ďalších 23,3 percenta sa plánuje dať zaočkovať. Počet respondentov, ktorí sa neplánujú dať zaočkovať, stúpol z marcových 28,8 percenta na súčasných 30,9 percenta, čo je na úrovni štatistickej chyby. Nerozhodnutých je 20,4 percenta respondentov. „Zdá sa, že proti ďalšiemu rastu ochoty dať sa zaočkovať je predovšetkým zlepšujúca sa epidemiologická situácia a s tým súvisiaci výrazný pokles obáv z ochorenia,“ zdôraznil Robert Klobucký zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Prieskum ďalej ukázal, že výrazne ochotnejší dať sa zaočkovať a častejšie zaočkovaní sú respondenti z Bratislavského kraja. Zaočkovať sa plánuje alebo sa už dalo 70,6 percenta vysokoškolsky vzdelaných respondentov, ale iba 41,4 percenta respondentov so základným alebo učňovským vzdelaním (bez maturity). Spomedzi už zaočkovaných respondentov súhlasí s platnosťou miernejších epidemiologických opatrení až 78,7 percenta a z tých, ktorí sa plánujú dať zaočkovať, až 70 percent. „Dá sa pritom predpokladať, že takáto selektívna platnosť miernejších epidemiologických opatrení by tiež mohla prispieť k vyššej ochote dať sa zaočkovať,“ myslí si Klobucký.

Podľa prieskumu sa 57,5 percenta respondentov, ktorí sa plánujú dať zaočkovať, už aj zaregistrovalo do tzv. čakárne na očkovanie. Respondenti, ktorí sa do čakárne ešte nezaregistrovali, ale plánujú sa dať zaočkovať, uvádzali ako najčastejší dôvod nemožnosť vybrať si vakcínu, ktorú chcú (24 percent). Prieskum iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Jeho najnovšiu časť realizovali od 14. do 20. mája na vzorke 1000 ľudí. Výsledky sú reprezentatívne pre online populáciu Slovenska.