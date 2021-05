Minister Mičovský končí: Komu sa po jeho demisii uľavilo? Jasný postoj poľnohospodárov a potravinárov

Ďalší minister, ktorý navštívi Prezidentský palác s demisiou v ruke! Tentoraz to bude Ján Mičovský (66), ktorý šéfoval rezortu pôdohospodárstva.

Odchod z funkcie oznámil v utorok ráno, teda krátko po prevalení korupčnej kauzy na Slovenskom pozemkovom fonde, kde šéfovala jeho nominantka Gabriela Bartošová. Škandál považuje za svoje zlyhanie a rozhodol sa vyvodiť zodpovednosť. Nový Čas zisťoval, čo mu odkazujú poľnohospodári, s ktorými mal nejeden konflikt.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pred mesiacom sa u prezidentky Zuzany Čaputovej striedali ministri ako na bežiacom páse, pretože pre koaličnú krízu podávali jednu demisiu za druhou. Teraz ohlásil odchod z funkcie ďalší člen vlády - Mičovský, ktorý mal vo svojom rezorte už od začiatku nemalé problémy. Najväčším bolo to, že z európskeho Plánu obnovy nevybojoval pre poľnohospodárov ani jediné euro.

Konflikt však ustál, no najnovší korupčný škandál na Slovenskom pozemkovom fonde mu zlomil krk. SPF totiž šéfovala jeho nominantka Bartošová, ktorú teraz vzali do väzby. Mičovský to považuje za zlyhanie, ktoré vyústilo do jeho demisie. Hnutie OĽaNO, ktoré ho do funkcie nominovalo, si totiž zakladá imidž na boji proti korupcii.

„Ja som ako lesník nikdy nechcel vstúpiť do politiky, no uveril som nejakému Igorovi Matovičovi a jeho protikorupčnému hnutiu. Po objasnení so situáciou na SPF som sa mohol spreneveriť svojim protikorupčným princípom a tváriť sa, že mňa sa to netýka, ale nie. Podávam demisiu. Potrebujem ešte dotiahnuť na rezorte jedno rokovanie, potom odstúpim,“ povedal Mičovský, ktorý jedným dychom dodal, že o svojom rozhodnutí podať demisiu sa s nikým nerozprával a je nemenné. Čaputovej ju odovzdá v pondelok 31. mája.

Bartošová po vzatí do väzby takisto abdikovala z funkcie a podľa zistení HN má status obvinenej spolupracujúcej. To znamená, že sa rozhodla spolupracovať s políciou a zaradila sa medzi tzv. kajúcnikov. Vďaka jej výpovediam by sa už mali viesť ďalšie vyšetrovania.

Hnutie OĽaNO vníma Bartošovej väzbu ako dôkaz toho, že polícia a prokuratúra majú rozviazané ruky. „Voči korupcii máme nulovú toleranciu a toto je jasný dôkaz, že Ficova a Pellegriniho temná éra chránených ‚našich ľudí‘ sa definitívne skončila,“ tvrdí strana vo svojom stanovisku.

Kto ho nahradí?

Premiér Eduard Heger hovorí, že ministra vníma ako človeka s veľkým zmyslom pre spravodlivosť. „Očista tohto rezortu však bude pokračovať, rovnako ako nastavenie nových spravodlivých pravidiel v dotačnej politike,“ dodal Heger, ktorý ešte nevie, kto by mohol nahradiť Mičovského. Exminister pôdohospodárstva Zsolt Simon však naznačuje, že netreba dlho otáľať.

„Minister Mičovský odchádza v čase, keď nastavil spôsob dotácie na rok 2021. Teda s tým jeho nástupca neurobí už nič. Ale do konca októbra máme odovzdať základné dokumenty smerom do Bruselu, ako bude vyzerať intervenčná stratégia pre budúce obdobie 2023 - 2027 a nový minister už bude mať strašne málo času, aby to nejako prehodnotil a nastavil. A ja som presvedčený, že súčasné nastavenie, ako to zanecháva minister Mičovský, je veľmi zlé,“ povedal Simon pre Nový Čas.

Dodáva, že Mičovský viac reční, než koná a robil chybu za chybou. „Svoje rozhodnutia menil, ako sa otáča slnečnica za slnkom. To, že to nebolo stabilné prostredie, je problém aj pre poľnohospodárov,“ uzavrel exminister s tým, že demisia Mičovského dáva nádej, že príde lepší minister.