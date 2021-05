Rázne rozhodnutie po škandále: Mičovský ako minister pôdohospodárstva končí!

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) oznámil, že odstúpi z funkcie.

Urobiť tak chce v pondelok 31. mája. Mičovský to oznámil na brífingu v súvislosti s dianím v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF). Jeho generálna riaditeľka Gabriela Bartošová je obvinená v súvislosti s podozreniami z korupcie.

Mičovský šéfku SPF vymenoval a berie to za zlyhanie, ktoré vyústilo do jeho demisie. Informoval o tom v utorok na tlačovom brífingu. "Ja som ako lesník nikdy nechcel vstúpiť do politiky, no uveril som nejakému Igorovi Matovičovi a jeho protikorupčnému hnutiu. Po objasnení so situáciou na SPF som sa mohol spreneveriť svojim protikorupčným princípom, a tváriť sa, že mňa sa to netýka, ale nie. Podávam demisiu. Potrebujem ešte dotiahnuť na rezorte jedno rokovanie, potom odstúpim," povedal Mičovský s tým, že o jeho rozhodnutí podať demisiu sa s nikým nerozprával a je nemenné.

Bartošovú na post šéfky SPF odporučili Mičovskému ľudia z OĽaNO. "Prezentovali mi ju ako protikorupčnú bojovníčku, ktorá tam už bola a odišla práve pre boj proti korupcii. Ja som mal po nástupe do funkcie veľa povinností, a tak som dal na rady kolegov. Keď som však išiel Bartošovú vymenovať, narazil som na problém jej dávneho vzťahu s mafiánom Milošom Kaštanom. O tomto vzťahu som sa rozprával aj s ňou, tvrdila mi, že bola mladá a nerozvážna a vzťahy dávno ukončila. Toto tvrdenie som prijal a začiatkom marca ju vymenoval. Teda iba pár dní po mojom vymenovaní," pokračoval Mičovský.

Končiaci agrominister ďalej uviedol, že nie je priateľ s matkou šéfky SPF Bartošovou, ako sa objavilo v médiách. Tie práve tento dôvod označili ako možný, že Bartošová bola vymenovaná do funkcie. "Nepoznám ju, je to lož. Bartošová sa ukázala ako veľmi dobrá a talentovaná odborníčka. Výrazne sa ukázala vo vzťahu k pozemkom, najmä pod diaľnicami. Pomohla aj personálnej rekonštrukcii fondu. Podrobnosti jej údajného korupčného správania mi nie sú známe. No pre zachovania svojej sebaúcty odstúpim," dodal Mičovský.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v piatok (21. 5.) na Špecializovaný trestný súd v Pezinku návrh na väzobné stíhanie v prípade siedmich obvinených osôb. Ide o osoby, ktoré Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala v stredu (19. 5.) v súvislosti s korupciou na SPF v rámci akcií Latifundista a Feudál. Medzi obvinenými od stredy v rámci akcií Latifundista a Feudál je aj súčasná generálna riaditeľka SPF Gabriela Bartošová.