Kočner si má v base posedieť 19 rokov: Prokurátorka žiadala tvrdšie podmienky, Najvyšší súd to zamietol

Napriek tomu, že Najvyšší súd SR začiatkom tohto roku potvrdil podnikateľovi Marianovi Kočnerovi trest 19 rokov väzenia pre kauzy televíznych zmeniek, prokuratúra navrhovala v jeho prípade pre iné obvinenia ponechať režim kolúznej väzby.

Informuje o tom spravodajský portál Aktuality.sk. Ten zároveň pripomína, že právoplatné odsúdenie znamenalo pre Kočnera koniec prísneho režimu kolúznej väzby, ktorý mu mal brániť v marení vyšetrovania a v ovplyvňovaní svedkov.

Ponechanie režimu kolúznej väzby podľa portálu navrhla dozorová prokurátorka kauzy Búrka Valéria Simonová. „Prokurátorka kauzy Simonová žiadala súd, aby Kočnerovi zakázal pracovať mimo múrov väzenia, aby bol na cele sám a aby sa za žiadnych okolností nestretol s väzobne stíhanými obvinenými z justičných káuz Búrka a Víchrica. Navrhovala tiež, aby mu vyšetrovatelia kontrolovali poštu a povoľovali alebo priamo kontrolovali návštevy či telefonáty," napísali Aktuality.sk. Odsúdený podľa portálu naopak argumentoval, že v kolúznej väzbe bol od roku 2018.

Špecializovaný trestný súd vo februári tohto roka podľa portálu vyhovel návrhu prokurátorky. Kočner však proti rozhodnutiu podal sťažnosť, ktorej vyhovel Najvyšší súd SR. Podľa portálu argumentoval mimo iného tým, že Kočner, ktorý si odpykáva 19-ročný trest vo väznici s najprísnejším režimom, by iba ťažko mohol pokračovať v trestnej činnosti. Zároveň argumentoval, že zo spisu neplynie a prokurátorka ani netvrdila, že by sa Kočner počas výkonu trestu dopustil nejakého konkrétneho konania, ktoré by vzbudzovalo obavu, že sa bude kolúzne správať alebo pokračovať v páchaní stíhanej trestnej činnosti.