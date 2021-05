V Novej Sedlici po nájazdoch turistov zakročili: Ceny za parkovanie ako v Tatrách

V najvýchodnejšej obci Slovenska zaplatia turisti za parkovanie podobne ako vo Vysokých Tatrách.

Starosta Novej Sedlice (okr. Snina) Vasiľ Dinič to vysvetľuje tým, že od vlaňajška pocítili v dedine až 40-percentný nárast počtu jednodňových návštevníkov, ktorí po sebe zanechávajú množstvo neporiadku. Malá obec s 260 obyvateľmi má obmedzený rozpočet, preto navýšenie výdavkov za odpad musel starosta nejakým spôsobom zaplátať. Rozhodli sa tak zaviesť modernú novinku. Od mája je v obci parkovanie spoplatnené pomocou SMS správ.

Nová Sedlica sa okrem titulu najvýchodnejšej obce Slovenska môže pýšiť panenskou prírodou Národného parku Poloniny, ako aj ikonickým domčekom deduška Večerníčka. Starosta Vasiľ Dinič zhodnotil, že v ich obci pocítili turistický efekt pandémie.

„Od vlaňajška registrujeme približne 40-percentný nárast turistov. Všetko sú to ale jednodňoví návštevníci a obec z toho nemá nič, okrem zvýšených nákladov na odpad. Ten musíme svojpomocne zbierať a likvidovať,“ povedal starosta.

Ako prezradil, posledné roky s miestnymi poslancami riešia otázku, či by nemali v dedine zaviesť parkovné. Zvýšené náklady na odstraňovanie komunálneho odpadu po turistoch im dalo jasne najavo, že nastal čas konať.

„Okrem parkovania tu nič iné spoplatniť nevieme. Ľudia tu majú zadarmo celý národný park,“ dodal Dinič. Podľa slov starostu tu majú počas pekného dňa aj 120 áut za deň. Priznal, že domácim začalo postupne prekážať, že ľudia odstavovali autá kade-tade po dedine.

Kontrola cez appku

Spoplatnené parkovanie platí od 1. mája. Schválili to poslanci v rámci všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách. Starosta vysvetlil, že za odstavenie vozidla musia ľudia platiť na všetkých verejných priestranstvách na území obce, ako aj na odstavnej ploche pri obecnom úrade.

To, či návštevník parkovné zaplatil, vedia skontrolovať pomocou mobilnej aplikácie. Vyzbierané financie za parkovanie chcú využiť hlavne na vybudovanie nových odpadkových košov a rozmiestniť ich po obci.

„Uvidíme, koľko peňazí nám z parkovania pôjde do obecnej kasy. Budeme však radi, keď sa nám do niekoľkých rokov vrátia aspoň vstupné náklady a zabezpečíme odpad,“ zakončil. „Ja to vnímam ako správne, že dedina vyberá parkovné, aj oni potrebujú z niečoho fungovať,“ zhodnotila Sninčanka Mária (48), ktorá si prišla obzrieť rozprávkovú chalúpku.

Cenník parkovania v Novej Sedlici

Osobné autá a karavany: 7 €/deň, 1 €/hod.

Osobné autá a karavany: celonočný: 5 €

Autobusy: 12 €/deň, 2,5 €/hod.

Autobusy celonočný: 8 €

Cenník parkovania v Starom Smokovci

Motocykel: 6 €/deň, 2 €/hod.

Osobné auto: 6 € deň, 2 €/hod.

Karavan: 10 €/deň, 3 € /hod.

Autobus: 20 €/deň, 4 €/hod.