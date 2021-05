Čakáreň na očkovanie zíva v niektorých regiónoch prázdnotou: V Bratislave nával, na východe problémy!

Vakcín je dosť, začínajú chýbať ľudia. Očkovať proti COVID-19 sa na Slovensku dalo už 1,6 milióna ľudí, ktorí dostali prvú dávku.

Ku kolektívnej imunite pritom chýba ešte minimálne raz toľko osôb, keďže štát si stanovil cieľ zaočkovať aspoň 3,3 milióna ľudí. Práve to by malo zaručiť, aby sa vírus v populácii minimalizoval a nemuseli sme opätovne na jeseň pristúpiť k tvrdým reštrikciám, ako sme to poznali počas zimných mesiacov. Aktuálne čísla z čakárne na očkovanie však vyvolávajú v odborníkoch mierne obavy, keďže na prvú dávku čaká len 150-tisíc ľudí a na východe dokonca majú problém zohnať dobrovoľníkov.

Štát prostredníctvom NCZI zverejňuje, aký záujem majú ľudia o vakcíny proti koronavírusu v jednotlivých krajoch či regiónoch. Problematickým sa javí najmä východ, kde sa v čakárni nachádzajú len stovky, prípadne tisícky ľudí, zatiaľ čo v Žilinskom kraji sa na rad ešte nedostalo takmer 30-tisíc ľudí a v Bratislavskom až viac ako 41-tisíc záujemcov.

Rozloženie „vakcínychtivých“ ľudí sa tak po krajine markantne mení. Štát už v posledných týždňoch pristúpil k zintenzívneniu kampane aj výjazdom očkovacích tímov, ktoré majú za úlohu dopraviť očkovacie látky do menších obcí či k seniorom. Ekonóm Martin Šuster, ktorý sa venuje dátam o koronavíruse, však upozorňuje, že našou ambíciou by malo byť zaočkovať do konca leta minimálne 60 % Slovákov a neskôr to číslo ešte zvyšovať.

Nevyužijeme kapacitu

Slovensko však už v súčasnosti zaostáva za priemerom Európskej únie, ktorej štáty sa dostali na 33 % zaočkovaných ľudí, my máme o šesť percent menej.

„Veda pomáha s Kto pomôže Slovensku a agentúrou AKO robili prieskum medzi seniormi nad 60 rokov. Z nich viac ako polovica je zaočkovaná, sedmina je v čakárni, alebo sa plánuje rýchlo prihlásiť. Keď sme sa zvyšných pýtali, čo by im najviac pomohlo, povedali, že sa chcú dať očkovať u svojho lekára alebo vo svojej obci. Najlepšie by bolo očkovanie u všeobecných lekárov, ktorým ľudia dôverujú a majú s nimi vzťah,“ vysvetlil Šuster Denníku N. Šuster hovorí, že posledné dni pribúdajú do čakárne ľudia pomalším tempom, ako stíhame očkovať.

Len žiadnu paniku

Dátový analytik Ivan Bošňák však hovorí, že na paniku je ešte dosť času. „Nemyslím si, že by ľudia nemali záujem o vakcíny. Postupne do čakárne pribúdajú a najneskôr počas leta si uvedomia, že ak chcú cestovať, je to pre nich výhodnejšie. Najmä v prípade mladých ľudí, ktorí budú chcieť navštevovať napríklad hromadné podujatia,“ vysvetľuje Bošňák Novému Času. Dôležité bude podľa neho spustiť výber konkrétneho termínu na očkovanie aj pripomínanie opätovného zhoršovania situácie v nemocniciach.

„Odporúčal by som, aby ministerstvo zverejňovalo údaje o tom, koľkí z očkovaných ľudí sa dostali do nemocnice. V súčasnosti tam pribúda pár desiatok Slovákov denne. Keď budú ukazovať, koľko ľudí pribúda v nemocniciach bez očkovania, koľko s prvou dávkou a koľko s kompletnou ochranou, tak zaručujem, že tam uvidíme markantné rozdiely,“ myslí si Bošňák.