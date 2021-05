Obrovský záujem o certifikáty o očkovaní: Za prvé dve hodiny takmer 12-tisíc

Za prvé dve hodiny od spustenia očkovacích certifikátov ich systém vygeneroval takmer 12-tisíc.

Uviedla to hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Veronika Bauch. Podľa informácií agentúry SITA však majú ľudia, ktorí boli zaočkovaní dvoma dávkami vakcín ešte pred spustením čakárne, problém so žiadosťou o vydanie týchto certifikátov. „V súčasnosti prebieha migrácia dát z pôvodného systému na očkovanie Moje ezdravie do systémov, ktoré generujú certifikáty o očkovaní. Tieto by mali byť sfinalizované v noci na utorok,“ informovala hovorkyňa NCZI. Národné centrum preto žiada verejnosť o trpezlivosť. „Každý, kto certifikát bude potrebovať, ho dostane,“ dodala Veronika Bauch.

O certifikát o vykonanej vakcinácii je možné požiadať od pondelka. O potvrdenie by mali požiadať všetci, ktorí majú v pláne vycestovať za hranice. Potvrdenia o očkovaní sú zasielané e-mailom, na identifikáciu sa používa rodné číslo. Systém overuje telefón aj e-mailovú adresu žiadateľa. Po overení údajov a stotožnení očkovaného mu NCZI zašle dokument, prísť by mal maximálne do 24 hodín.