Na stránke Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) je už možné požiadať o certifikát o vykonanej vakcinácii.

V pondelok po stretnutí s novinármi o tom informoval generálny riaditeľ NCZI Pavol Capek. O potvrdenie by mali požiadať všetci, ktorí majú v pláne vycestovať za hranice. Potvrdenia o očkovaní budú zasielané e-mailom, na identifikáciu sa bude používať rodné číslo. Systém bude overovať telefón aj emailovú adresu žiadateľa. Po overení údajov a stotožnení očkovaného mu NZCI zašle dokument, prísť by mal maximálne do 24 hodín.

