Rekordné odchody sestier do dôchodku: Kto sa postará o pacientov v nemocniciach? Hrozivá predpoveď!

Pandémia koronavírusu opadáva, no v zdravotníctve sa schyľuje k ďalším problémom.

O tisícky pacientov s ochorením COVID-19, ktorí prešli posledné mesiace zdravotníckymi zariadeniami, sa museli starať vyčerpaní lekári a sestry. Už pred pandémiou sa pritom skloňoval problém s nedostatkom personálu v nemocniciach, ktoré tak nemôžu využívať plné kapacity. Najnovšie štatistiky odhaľujú, že len za prvé štyri mesiace odišlo do dôchodku viac zdravotných sestier ako za celý rok 2018 a v nemocniciach a ambulanciách už teraz chýba 14-tisíc sestier.

V roku 2018 odišlo za prvé štyri mesiace zo služby do predčasného či riadneho dôchodku trikrát menej zdravotníckych pracovníčok ako v tomto roku. Problémom sa stala najmä súčasná vyčerpávajúca situácia. Denník SME upozornil, že v tomto roku sa očakáva koniec takého množstva sestier ako za celé posledné desaťročie. Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová hovorí, že nechýbajú len v nemocniciach.

„Aj v domácej starostlivosti, v zariadeniach sociálnych služieb, v ambulanciách. Vôbec nemáme školské sestry, to tu absolútne chýba. Ak by sme chceli hovoriť len o dosiahnutí priemeru Únie na počet obyvateľov, tak potrebujeme naozaj tých 14-tisíc pracovníčok. Samotné nemocnice uvádzajú, že tam chýba približne dva a pol tisíca sestier. Ale opakujem - to len do splnenia normatívu, nie na optimálny stav,“ hovorí pre Nový Čas Lazorová. Operuje aj prieskumom, ktorý si dali spraviť a odpovedalo v ňom dvetisíc sestier.

Vysoké odvrátiteľné úmrtia

Celkovo máme na Slovensku okolo 31-tisíc sestier, pričom ešte pred dvadsiatimi rokmi ich bolo o desaťtisíc viac. Šéf lekárskych odborov Peter Visolajský hovorí, že zbytočne budeme mať postavené novučičké nemocnice, keď nebudeme mať základný personál. „Bez toho, aby sme mali sestry, sanitárov a skúsených lekárov, nebudeme mať na Slovensku zdravotníctvo. Už teraz sú odvrátiteľné úmrtia u nás desivé oproti iným štátom, a to je obraz toho, že personál nám chýbal už pred covidom,“ vysvetľuje Visolajský Novému Času.

Oponuje, že sa dajú robiť aj krátkodobé riešenia na urýchlené zlepšenie stavu. „Máme tisícky sestier v Rakúsku, ktoré robia opatrovateľky, množstvo ich odišlo robiť do obchodov alebo iného zamestnania, takže, ak sa zlepšia podmienky, tak už v krátkom čase sa dá problém riešiť a nájsť sestry, ktoré sú na Slovensku. Keď sme mali prvé stretnutie s ministrom, tak sme sa pýtali, čo chystajú na to, aby sa získal nový personál. Bolo nám povedané, že idú rekonštruovať nemocnice. To však samo osebe nevyrieši nedostatok personálu a treba sa pozrieť na to, ako sú ohodnotení zdravotníci aj v okolitých krajinách,“ dodal Visolajský.

Zhoršená starostlivosť

Problémom totiž je, že pri nedostatku sestier nemožno otvárať plnohodnotné oddelenia v nemocniciach a pri starostlivosti o pacientov môže dôjsť k chybám či omylom. „Ak by nastal skokovitý masívny odchod kvalifikovaných a kvalitných zdravotníkov a neprišla by adekvátna náhrada, tak sa to prejaví v zhoršení dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti,“ povedal pre SME analytik Dušan Zachar. Do systému sa pritom v posledných rokoch dostáva len do 400 sestier.

Ministerstvo zdravotníctva pod vedením Vladimíra Lengvarského tvrdí, že si prácu sestier vysoko vážia. „Ministerstvo zdravotníctva si plne uvedomuje, že mnohé sestry pracujú v ťažkých podmienkach, preto ambíciou rezortu je pracovať na tom, aby sa ich pracovné podmienky zlepšili a aby boli za svoju náročnú a obetavú prácu aj adekvátne ohodnotené. Robíme mnoho a pracujeme na systematických krokoch, ktoré plánujeme v najbližších rokoch pretaviť do praxe,“ vysvetľuje hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Vymenúva, že ide napríklad o zvýšenie právomoci sestier tak, aby mohli prevziať časť kompetencií lekárov, plánujú optimalizovať odmeňovanie sestier, chcú budovať ošetrovateľské tímy v nemocniciach, ako aj zvýšiť počet študentov v profesiách sestra a pôrodná asistentka. „Chceme rozšíriť možnosti uplatnenia sestier a pôrodných asistentiek v komunitách, v centrách duševného zdravia, v školských zariadeniach a zariadeniach, ktoré sa budú zameriavať na dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť,“ dodáva Eliášová s tým, že aktívne komunikujú so sektorom.