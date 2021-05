Turistov do krásneho zámku lákajú na šarmantné a múdre krásky: V Holíči majú sprievodkyne hodné miss

Primátor stavil na krásu! Do pozície sprievodkýň Holíčskeho zámku (okr. Skalica) hľadal cielene krásne baby ako na miss. Podarilo sa!

Okrem samotného hradu, ktorý sprístupnili verejnosti, tak budú turisti obdivovať aj šarmantné mladice, ktoré im poskytnú odborný výklad. Sú krásne ako obrázok a pútajú pozornosť nielen mužov, ale aj žien. Múdre slečny majú prilákať čo najviac návštevníkov a na zámku veria, že stavili na správnu kartu. Turistická sezóna sa rozbehla aj v meste Holíč, kde otvorili brány Holíčskeho zámku.

Tento rok milovníkov histórie zaujmú nielen odborným výkladom. Na všetkých sa budú usmievať mimoriadne krásne sprievodkyne! Radka (18), Kristína (20) a Jasmína (18) však museli prejsť veľmi prísnym sitom! „Robili sme výberové konanie. Samozrejme, že sme chceli pekné ženy, aby sa na ne aj dobre pozeralo. Nemohli byť však len krásne, museli mať toho veľa aj v hlavičkách,“ usmial sa primátor mesta Zdenko Čambal.

Kočky písali testy, museli poznať históriu a dokonale ovládať aspoň dva jazyky. „Máme návštevníkov aj zo zahraničia, takže vedieť cudzí jazyk bola, samozrejme, podmienka. Myslím, že sa môžeme s našimi dievčatami pochváliť aj v zahraničí a nemusíme sa hanbiť,“ dodal primátor, ktorý je so sprievodkyňami maximálne spokojný.

Radka, Kristína a Jasmína sa jednoznačne zhodli, že túto prácu by za inú nevymenili. „Je to pre nás nielen práca, ale aj hobby. História je to, čo nás napĺňa. Pozývame ľudí, aby si prišli oddýchnuť a načerpať energiu v Holíčskom zámku,“ vábili pohľadné ženy budúcich návštevníkov. Dominantou zámku je aj bylinková záhrada, ktorá sa dostala medzi najkrajšie záhrady Slovenska.