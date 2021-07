Pretekár Konôpka odhaľuje pikošky svetového motošportu: Vyhodiť miliardu do vzduchu? V Dubaji žiadny problém

Automobilový pretekár Miro Konôpka (57) si za dlhé roky pôsobenia v motorizme už prešiel všeličím.

Na autodróme v Dubaji preteká pravidelne od jeho otvorenia v roku 2004. Aj napriek tomu, že je celý komplex z polovice nedostavaný a doslova sa rozpadá. Kráľ slovenského motošportu vysvetľuje, prečo o projekt, v ktorom sa musela preinvestovať minimálne miliarda eur, nemá nikto záujem.

Pretekár Miro Konôpka je za normálnych okolností zvyknutý, že ázijskú Le Mans sériu odjazdí v štyroch rôznych krajinách počas obdobia niekoľkých mesiacov. Tentoraz však museli usporiadatelia kvôli pandémii preteky vtesnať do dvoch týždňov. Ako dejisko určili Dubaj a Abú Dabí, dva susedné emiráty v Perzskom zálive. Práve s autodrómom v Dubaji, kde Konôpka s tímom ARC Bratislava odjazdil vo februári úvodné dve podujatia ázijskej Le Mans, sa spája zaujímavá história.

„Dubajský autodróm má zaujímavú históriu, pretože je to úplne prvý autodróm postavený v Perzskom zálive. Zároveň sa tu však nikdy nešla Formula 1. Bernie Ecclestone sa ako šéf F1 okolo roku 2000 pohrával s myšlienkou Veľkej ceny práve v Dubaji, pretože videl, že už nie v Európe, ale v Emirátoch sú veľké peniaze,“ vysvetľuje Konôpka. O tieto šumy sa začala zaujímať aj firma Union Properties, ktorá si od dubajskej vlády prenaja­la pozemok na 20 rokov a po tichej dohode s Ecclestonom začala stavať obrovský komplex.

Dominantou bol autodróm, no stavali sa aj dva veľké hotely, bytový komplex, obchodné domy, či reštaurácie. „Samozrejme, takéto veci však musí potvrdiť v prvom rade šejk. Mohammed Al Maktoum si preto s Ecclestonom dohodol stretnutie, no nechal ho čakať. Al Maktoum je totiž skôr fanúšikom koní, tenisu či golfu a nie formuly. Ecclestone na neho musel čakať niekoľko hodín, a tak sa proste urazil, zbalil a okamžite odišiel do Bahrajnu, kde sa s vládcami bez problémov dohodol. Preto vznikla namiesto toho VC Bahrajnu,“ prezrádza pikošky zo zákulisia formule.

Pustili náradie

Tento veľký škandál, samozrejme, nezostal dlho bez povšimnutia. Keď sa to dozvedela spoločnosť, ktorá stavala komplex v Dubaji, v tej chvíli jej robotníci doslova pustili náradie z rúk a na celú stavbu sa proste vykašľali. Krásny príklad je nedostavaný hotel Marriott, ktorý mal byť luxusným sídlom pre jazdcov F1. Dnes je z neho už 17 rokov stará zrúcanina, ktorá sa doslova rozpadá.

„Do celého nedostavaného komplexu s názvom Motor City sa musela investovať minimálne miliarda. Napriek tomu to nikomu neprekáža. Nikomu tie peniaze nechýbajú. Všetci sa jednoducho zobrali preč a stavebných prác sa od tej doby nikto nedotkol. Robotníci sa za 17 rokov neunúvali zo stavieb zobrať ani len montážne plošiny. Nechali tam aj neskutočne drahé, na mieru vyrezávané sklá... Nezáujem. Všetkým je to úplne jedno. V určitých častiach komplexu to pripomína skôr mesto duchov Černobyľ. Aj takúto stránku má slávny Dubaj,“ konštatuje Konôpka.