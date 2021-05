Niektoré obľúbené destinácie Slovákov sú v semafore červené: Klesnú kvôli tomu ceny zájazdov?

Konzíliu odborníkov sa podarilo sfinalizovať tzv. cestovateľský semafor. Ako vidí nadchádzajúcu dovolenkovú sezónu Roman Berkes, prezident SACKA (Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr)?

Čo pre cestovné kancelárie v praxi znamená včerajšie zavedenie cestovateľského semaforu?

- Rozdelenie krajín do semaforu je dlhoočakávaným opatrením. Konečne cestovky dostali definované podmienky pri vycestovaní a pri návrate do vlasti. Odteraz môžu koncipovať ponuku podľa tohto semaforu a, samozrejme, budú svoju pozornosť upriamovať na zelené krajiny, kam je cestovanie povolené bez väčších obmedzení.



Čo však červené krajiny? Niektoré z nich – Turecko, Egypt, sú typickými dovolenkovými destináciami Slovákov. Ako budú cestovky pri objednávaní zájazdov postupovať voči nim?

- Budeme ešte čakať. Ak je destinácia podmienená karanténou, tak cestovné kancelárie tam organizovať zájazdy nebudú. Ale podľa informácií ministerstva zahraničných vecí budeme sledovať aktualizované informácie. Farby sa môžu meniť, my očakávame, že niektoré krajiny by mohli byť prefarbené na zeleno. My si tam situáciu monitorujeme, máme pre to predpoklad.



Čo by znamenalo zavedenie oranžovej farby, o ktorom sa diskutuje?

- Išlo by o krajiny, ktoré sú preočkované. Napríklad Turecko. Pandemická situácia v oblasti turizmu je úplne iná ako na východe krajiny. Za chvíľu budú mať zaočkovaný celý hotelový personál. Ak bude zaradené ako oranžové, viem si predstaviť, že cestovné kancelárie sa budú upriamovať aj týmto smerom.



Ako má postupovať klient, ktorý má už dnes zakúpený zájazd a má odletieť do týždňa, keď sa bude semafor najbližšie aktualizovať?

- Ak sa bude zájazd realizovať, klient má možnosť dohodnúť sa s cestovnou kanceláriou na odklade alebo zmene zájazdu. To je medzi ním a cestovkou. Na zákon sa môže odvolať, keď nie je možné zájazd zrealizovať a nedohodnú sa na inom zájazde, v takom prípade musia cestovky zo zákona do 14. septembra vrátiť peniaze, ktoré dovtedy za dovolenku zaplatil – bez ohľadu na to, či išlo o zálohu alebo o plnú sumu. Dnes sa však nikto nemôže čudovať, že cestovný semafor existuje, že krajiny boli rozdelené podľa farieb. Už pred mesiacom-dvoma museli toto očakávať.



Očakávate, že ceny zájazdov v červenej zóne pôjdu dole?

- Toto je dobrá otázka. Myslím si však, že ceny sa nebudú dramaticky meniť. Veľká časť zájazdov je presunutá z minulej nezrealizovanej sezóny. Tie kontrakty sa presunuli nemenne z minulého roka. Väčšina zájazdov ostane na nezmenenej cene. Môže sa stať, že nejaká časť zájazdov sa zmení podľa situácie v danej krajine.



Čirne napríklad, ak Turecko ostane v červenej zóne - bude cena pri novozakúpených zájazdoch iná alebo nie?

- Áno, pokiaľ ostane červené, môže sa stať, že Turecko bude lákať turistov znížením ceny, ale toto sa neočakáva. Ceny už v minulosti kvôli širokej konkurencii v oblasti boli nastavené na minimá a nie je kam klesať.



Zaznamenali ste po včerajšku paniku zo strany klientov?

- To nie. V posledných týždňoch zaznamenávame zvýšený záujem o dovolenky a hlavne o informácie. Tie nám chýbajú. Okolité štáty sú ďalej. Záujem o cestovanie je, klienti už doslova potrebujú cestovať, chcú si oddýchnuť a neriešia tak konkrétnu destináciu. Pôjdu do krajín, ktoré budú zelené a bezpečné a na toto - zavedenie semaforu - sme čakali.