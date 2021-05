Povedal to jasne: Kollár o postupe polície pri obvineniach Zuriana

Postup polície a inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR pri obvineniach exšéfa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislava Zuriana považuje predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) za korektný.

Podčiarkol, že platí prezumpcia neviny a obvinenia treba prešetriť. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) rovnako považuje za podstatné, aby sa takéto trestné činy riadne vyšetrili a aby verejnosť verila v orgány činné v trestnom konaní. Uviedli to na piatkovej tlačovej konferencii po návšteve Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Žiline.

"Ak NAKA vedela, že ho bude obviňovať, myslím si, že bolo korektné sa s ním dohodnúť, aby ho nebrali rovno z kancelárie," povedal Kollár v súvislosti s tým, že Zurian len nedávno skončil vo funkcii riaditeľa NAKA. Považuje za korektné nebrať čelných predstaviteľov polície, ktorí by mali dohliadať nad zákonnosťou, priamo z úradov vykopávaním dverí na kanceláriách. "Toto nie sú zločinci, ktorí by ohrozovali spoločnosť, ktorí by vykonávali násilnú trestnú činnosť. Ku každému treba pristupovať individuálne, nerobiť z toho teátra," poznamenal.

Zdôraznil, že platí prezumpcia neviny a nemožno sa teraz baviť o tom, že exšéf NAKA je zločinec. "Má možnosť sa obhájiť," podotkol Kollár s tým, že ak situácia bude dôkazne silná, ani Zuriana neminie spravodlivý trest. "Pokiaľ situácia nebude silná, bude oslobodený a bude sa mu treba ospravedlniť," dodal.

Kolíková pripustila, že aj tieto udalosti môžu prispievať k narušeniu dôvery v justíciu či orgány činné v trestnom konaní. "Samozrejme, že to znižuje dôveryhodnosť celej justície a s tým sa nedá nič robiť. Potrebné je, aby trestné činy, pri ktorých je takéto podozrenie či obvinenie, boli dôsledne vyšetrené, a to čo najskôr," povedala.

Najhoršie podľa nej bude, ak sa konania skončia a verejnosť neuverí, že sa spravilo všetko pre to, aby sa potenciálny páchateľ trestného činu dostal pred súd a bol odsúdený. "Akokoľvek nech sa vyvinú obvinenia, dôležité je, aby sme uverili, že zafungovali orgány činné v trestnom konaní vrátane prokurátorov a sudcov, veci sa objasnili a na základe toho daná osoba bola oslobodená alebo odsúdená," skonštatovala.

Zuriana mala obviniť inšpekcia ministerstva vnútra. Podľa informácií Denníka N mala v piatok ráno u Zuriana doma v Poprade zasahovať polícia. Ten je však v súčasnosti v zahraničí.

Zurian požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru k 15. máju. Z funkcie teda odišiel na vlastnú žiadosť. Zároveň odišiel aj z polície.