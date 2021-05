Kolaps cestujúceho s koronavírusom v banskobystrickej MHD: Muž zomrel!

Záchranárov v stredu privolali k Banskobystričanovi, ktorému prišlo v autobuse mestskej hromadnej dopravy nevoľno a odpadol.

Muža sa najprv podarilo oživiť. Preverovaním sa zistilo, že bol pred niekoľkými dňami pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19 a mal nariadenú povinnú karanténu. O prípade vo štvrtok informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

Bohužiaľ, má smutnú dohru. Ako píše portál bystrica.dnes24.sk, muž zomrel. „Môžem potvrdiť zásah záchranárov, ktorých sme vyslali na pomoc mužovi, skolaboval v MHD. Ešte pred ich príchodom mu však poskytol prvú pomoc náš kolega, operátor tiesňovej linky 155, ktorý cestoval po 12-hodinovej službe domov,“ uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová

„Spolucestujúci mu pomohli položiť muža na chrbát a začal ho oživovať. Dlhé minúty stláčal hrudník a to až do príchodu záchranárov. Tí muža zaintubovali a uviedli do umelého spánku. Žiaľ, pacient počas prevozu do nemocnice zomrel,“ dodala Krčová pre spomínaný web.

Polícia ešte pred správou o smrti muža informovala, že prípad preveruje ako podozrenie z trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. ,,Je, bohužiaľ, dôkazom toho, že nie každý sa k tejto situácii stavia zodpovedne. Stále je dôvod na to, aby ľudia boli opatrní a chránili si svoje zdravie. V autobusoch totiž cestujú ľudia rôzni a takýmto prístupom, aký sa odohral včera, mohli byť ohrození aj tí zodpovední,“ zdôraznila polícia vo štvrtok. Navyše, v autobusoch po uvoľnení niektorých opatrení cestujú aj deti do škôl, nehovoriac o senioroch, ktorí sú najzraniteľnejší.