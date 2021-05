Vyčerpaná zdravotná sestra padla na dno svojich síl: Balím to! Trpký odkaz našim politikom

Už nevládze! 15 rokov pracovala ako zdravotná sestra v nemocnici, teraz pochopila, že musí z bludného kolotoča odísť.

Slovenka zverejnila osobný text na facebookovej stránke Nekŕmte nás odpadom. Prehovorila v mene mnohých iných sestier, ktoré po roku boja s pandémiou ešte viac lapajú po dychu a hľadajú stratenú silu. Čo by ona zmenila? Toto je odkaz tým, ktorí to majú šancu zmeniť.

"Mohla by som napísať siahodlhý status o tom, ako tento štát zlyhal pri riadení pandémie. Ako tento štát roky kašle na systémovú zmenu, ktorá by zachránila zdravotníctvo. Pracujem v nemocnici 15 rokov. Som zdravotná sestra. Som unavená, vyčerpaná, sklamaná. Aj ja som sa rozhodla dať výpoveď a odísť, a to napriek tomu, že svoju prácu som robila s láskou a najlepšie ako som vedela. A teraz čítam, že v tomto roku sa očakáva odchod takého množstva sestier ako za celé posledné desaťročie. Napriek vyjadreniam politikov mnohí zdravotníci skutočnú podporu v predchádzajúcich kritických mesiacoch necítili. Utvrdili sa, že už je čas odísť. Presne tak, ako ja.