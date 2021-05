Ako sa dostanete k európskym očkovacím certifikátom? Čítajte!

Európske očkovacie certifikáty budú voľne dostupné cez Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Ako v piatok informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, rezort o tejto možnosti rokuje aj so zdravotnými poisťovňami. Zároveň potvrdil, že súčasťou tzv. green passov bude QR kód, k dispozícii majú byť od 26. júna. „Bude to vyriešené tak, aby to bolo stále platné, pokiaľ sa niekto zaočkuje, predpokladám, že bude mať trvalý QR kód,“ povedal po stretnutí s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským.

Lengvarský zároveň uviedol, že QR kód bude mať aj dočasný certifikát, o ktorý si môžu ľudia žiadať od pondelka. „Ale ten je len pre náš systém, aby sme ľudí vedeli evidovať,“ vysvetlil minister.