Fico chce napraviť, čo koalícia spáchala na senioroch: Z tohto je absolútne pobúrený!

Keď sa strana Smer-SD opäť dostane do vlády, napraví škody, ktoré súčasná vládna koalícia napáchala na dôchodcoch.

Deklaroval to predseda strany Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii, na ktorú prizval aj zástupcov Jednoty dôchodcov Slovenska. Takisto spomenul, že keď bude strana znovu súčasťou vlády, hneď sa vráti k zastropovaniu veku odchodu do dôchodku a prisľúbil aj vyplatenie 13. dôchodkov, a to nie len za rok, keď sa znovu dostane do koalície, ale aj spätne.

Fico podľa svojich slov prizval Jednotu dôchodcov Slovenska na stretnutie v nadväznosti na výroky predstaviteľov koalície, ktoré si na Slovensku nikto nedovolil povedať za posledných 30 rokov. Narážal na nedávne výroky ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ktorý spomenul, že na koaličných radách odznelo niečo v zmysle "keď niekto zomrie, aspoň štát ušetrí na dôchodkoch". Pripomenul aj dávnejší výrok predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej, že seniori by mohli byť očkovaní ako poslední, pretože nevytvárajú ekonomickú hodnotu.

Podľa Fica môžu len hlúpi ľudia zabúdať na to, že seniori významne prispievajú k domácej spotrebe a dôležitú rolu zohrali aj v čase pandémie, keď sa starali o vnúčatá. "Ja som pobúrený mierou neúcty k seniorom a som pobúrený tým, že táto vládna koalícia nielenže má vyjadrenia, ktoré ponižujú a urážajú seniorov, ale súčasne robí aj kroky, ktoré výrazne zhoršujú sociálne postavenie ľudí, ktorí sú na zaslúženom odpočinku a majú právo na dôstojné prežitie svojho ďalšieho života," okomentoval Fico.

Na margo legislatívnych záležitostí, ktoré sa dotýkajú dôchodcov, Fico uviedol, že strana Smer-SD bude spolupracovať s jednotou dôchodcov na spoločnom stanovisku k ústavnému zákonu o dôchodkovom zabezpečení v starobe. Exminister práce Ján Richter (Smer-SD) podotkol, že strana má výhrady voči zrušeniu stropovania dôchodkového veku, ale aj proti možnosti odísť do dôchodku po odpracovaní 40 rokov, pretože aj tento inštitút bude zrejme naviazaný na strednú dĺžku života, ktorá postupne rastie.

Predstavitelia jednoty dôchodcov v mene 1,5 milióna slovenských seniorov uviedli, že sú rozhorčení z toho, ako vládni predstavitelia komunikujú. Žiadajú vládu, aby sa vyhýbali takýmto invektívam a tiež žiadajú, aby boli prizvaní do diskusie pri prijímaní zákonov, ktoré sa dotýkajú dôchodcov.