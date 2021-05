Grendel reaguje na vyjadrenia Sakovej: Exministerke posiela sarkastický odkaz

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽANO) zas hovorí v súvislosti s obvineniami voči exšéfovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Zuranovi o rozklade štátu a o akútnej potrebe postaviť Slovenskú republiku odznova.

Grendel hovorí, že už pred parlamentnými voľbami v roku 2020 ukázala komunikácia podnikateľa Mariana Kočnera cez Threemu, v akom rozklade bol štát za vlády Smeru-SD. "Dnes sa však ukazuje, že ten rozklad neskončil. Ak je obvinenie exšéfa NAKA odôvodnené, je to zlé, ak nie je, je to ešte horšie," uviedol na sociálnej sieti s tým, že z doteraz zverejnených informácií sa to nedá posúdiť, hoci "exministerka Saková to už dokázala".

Pripomenul, že do funkcie Zuriana menoval ešte bývalý policajný prezident Milan Lučanský a súčasný šéf Peter Kovařík si ho tam ponechal. Rovnako pripomenul jeho nedávny odchod aj argumenty, ktorými to vysvetľoval. Aktuálny pokus polície o jeho zadržanie podľa Grendela naznačuje, prečo to cítil takto.