Ako bude vyzerať leto počas pandémie? Konzílium sa zhodlo na cestovateľskom semafore

Dohoda je na svete. Konzílium odborníkov sa vo štvrtok po dlhých rokovaniach zhodlo na cestovateľskom semafore. Ako bude vyzerať leto?

Cestovateľský semafor je dokument, ktorý rozdeľuje krajiny sveta podľa ich aktuálnej epidemickej situácie. Zároveň upravuje aj to, aké podmienky budú platiť pre vstup do jednotlivých krajín. O dokumente informoval na svojom Facebooku štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS), ktorý dodáva, že cestovateľský semafor bude musieť ešte schváliť vláda a prejsť do vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Predbežne by mal platiť od štvrtka 27. mája.

"Nový semafor sa rodil niekoľko týždňov. Odborníčky a experti z konzília epidemiológov, v spolupráci s ďalšími rezortmi či organizáciami, strávili desiatky hodín, často aj v noci, tvorbou tohto nástroja na uvoľnenie hraničného režimu," napísal Martin Klus.

Cestovateľský semafor bude rozdelený do troch farieb. Medzi zelené krajiny by mala patriť Európska únia, pričom Schengen je braný ako jedna epidemiologická jednotka, Európske hospodárske spoločenstvo a také krajiny, ktoré majú vysokú mieru zaočkovanosti a priaznivú epidemiologickú situáciu. Medzi ne patrí napríklad Izrael, Austrália, Nový Zéland a Japonsko.

„Podmienky návratu by mali zostať také, ako navrhlo naše ministerstvo, a teda ak ste zaočkovaní, alebo ak ste prekonali ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch, tak sa na vás karanténa ani povinnosť testu nevzťahuje. Pri príchode na Slovensko sa bude potrebné zaregistrovať do eHranice (povinné je to pre všetkých, bez ohľadu na to, odkiaľ prichádzajú) a potom môžete pokračovať v bežnom živote. Ak nie ste zaočkovaní, ani ste neprekonali COVID-19, potrebujete sa zaregistrovať a absolvovať Ag/RT-PCR test po príchode. Absolvovaním testu si môžete skrátiť 14-dňovú domácu karanténu, ak bude test negatívny,“ píše Klus.

Po príchode z červených a čiernych krajín by mali ísť do karantény všetci, aj tí zaočkovaní, aj tí, čo COVID-19 prekonali. Klus nechce uvádzať podrobnosti, kým ich neschváli vláda. Rozdiel by však podľa neho mal byť v dĺžke karantény.

„Viaceré červené krajiny majú predpoklad stať sa ešte pred letom zelenými, napríklad Spojené štáty americké či Kanada, ale ,bohužiaľ, proces môže byť aj opačný, kedy sa z červených krajín môže stať čierna, ak sa v nej masívnejšie objaví niektorý z rizikových variantov – aktuálne najmä takzvaná indická mutácia,“ napísal Klus.

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus dodáva, že v hre je ešte aj oranžová farba. „Otvorenou otázkou zostáva, čo robiť s obľúbenými rezortmi, ktoré sú takmer úplne zaočkované, ako napríklad Phuket v Thajsku, či niektoré rezorty v Turecku. Myšlienka stanovenia tzv. COVID-free zón je totiž stále na stole a je pomerne zaujímavá. Vrátime sa k tomu najskôr o týždeň, dovtedy potrebujeme ešte preveriť viac dát a zvážiť, ako by to mohlo fungovať. Nateraz je táto kategória odložená, v spiacom režime. Sme však ochotní o nej diskutovať, pretože je v našom záujme, aby organizovaní dovolenkári odlietali napríklad do tureckých rezortov zo Slovenska, a nie z Viedne či Budapešti,“ dodal Klus.