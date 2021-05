Trebišovská nemocnica sa môže pochváliť skvelým pomocníkom: Sestričky nahradil robot

Lieky pre pacientov už nepripravujú sestry! Urobí to za ne robotický automat.

Trebišovská nemocnica spúšťa centrálnu prípravovňu liekov. Doktor potrebné liečivá predpíše elektronicky a robot následne pacientom pripraví balíček s jeho čiarovým kódom. Výhodou je bezpečnosť liečby a aj časová úspora zdravotníckeho personálu.

Technologická novinka zabalí liek za sekundu, sestre to pritom trvá až 15 sekúnd. Navyše je to bezpečné, lebo pri manuálnej príprave liekov sa potenciálna chybovosť pohybuje podľa Európskej liekovej agentúry až do 10 percent. S automatom sa však blíži k nule. Riaditeľ nemocnice Juraj Bazár vysvetlil, že po vypísaní receptu sa zadá požiadavka do robota.

Po tom, čo pacientovi stroj pripraví balíček, sestra jeho obsah skontroluje cez čítačku. Ďalšia sestra ešte pred odnesením lieku pacientovi zosníma identifikačný čiarový kód, potom v izbe zosníma ten na náramku pacienta a na záver kód už nadávkovaného balíčka. „Tak je zaručené, že danému pacientovi bol podaný správny liek v správnej dávke i čase a aj oprávnenou sestrou,“ dodal s tým, že náklady na celú realizáciu pracoviska boli 700-tisíc eur.

Pracovisko centrálnej prípravovne liekov je nonstop monitorované kamerami a vstúpiť dovnútra môžu len oprávnené osoby. „Proces prípravy podlieha viacerým stupňom kontroly. Už v úvode sa v automatickom zásobníku napĺňajú lieky na základe svojich kódov a pri poslednej kontrole sú nadávkované balíčky odfotené a tablety sa porovnávajú s predlohovými snímkami.

Ak identifikátor odhalí anomáliu, čo môže spôsobiť aj správna tabletka naklonená pod iným uhlom ako v databáze, zariadenie upozorní obsluhu a kontrola sa musí zopakovať,“ vysvetlil hlavný farmaceut Ľuboš Doršic.

Ako to funguje

1. Doktor predpíše elektronicky liečivo.

2. Robot pripraví balíček s čiarovým kódom.

3. Sestra obsah skontroluje cez čítačku.

4. Ďalšia sestra pred odnesením lieku zosníma identifikačný čiarový kód.

5. V izbe zosníma kód na náramku pacienta a na záver kód už nadávkovaného balíčka.

Výhody automatu

rýchlejšie ako manuálne dávkovanie

sestry sa môžu viac venovať pacientom

možnosť omylu sa blíži k nule