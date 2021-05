Demänovská dolina ako odstrašujúci príklad: Budaj hovorí o zlyhaniach a dúfa v zásadnú vec

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) dúfa, že petícia na záchranu Demänovskej doliny podnieti zákonodarcov, aby načúvali podobným príbehom a zohľadnili ich v náprave systémových chýb v ochrane životného prostredia.

Petíciu so 113.000 podpismi odovzdali aktivisti vo štvrtok v Národnej rade (NR) SR. Demänovská dolina je podľa Budaja ilustráciou zlyhaní viacerých starostov za sebou, ktorí povoľovali známemu developerovi stavby ďaleko nad únosnosť. "Dnes sa už mnohé z toho nedá odčiniť, ale skúmame Demänovskú dolinu ako odstrašujúci príklad toho, kam to zájde, ak nefungujú okresné úrady a zlyhá samospráva," poznamenal.

Podobné prípady, kde dochádza k ohrozeniu národných parkov, krasových útvarov či zdrojov vody, podľa neho dokazujú systémové chyby v ochrane životného prostredia.

Aktivisti v petícii žiadajú urýchlené riešenie zmien troch zákonov a prijatie 36 navrhovaných zmien a opatrení na zefektívnenie ochrany prírody v chránených územiach. Veria v skoré prerokovanie svojich požiadaviek v pléne parlamentu. "Požiadavky vo výzve majú zabrániť podobným zlyhaniam v územnom plánovaní a schvaľovaní výstavby na území národných parkov, k akým došlo posledné roky práve v Demänovskej doline na území Národného parku Nízke Tatry," uviedli.

Z rokovacieho poriadku parlamentu vyplýva, že petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100.000 občanov, prerokuje NR SR v pléne. Kancelária NR SR by mala preveriť súlad doručenej petície so zákonmi. "Prípadnú vecnú príslušnosť a zistené skutočnosti oznámi predsedovi NR SR tak, aby ju predseda do 30 pracovných dní od jej doručenia mohol postúpiť na prerokovanie a zaujatie stanoviska gestorskému výboru NR SR," uvádza sa na webovej stránke parlamentu.