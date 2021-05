Útulok na východe Slovenska je pod vodou: Psíci v kotercoch bojovali o život! Smutné pozadie nešťastia

Pre kritickú situáciu musel útulok zatvoriť svoje brány!

Dlhotrvajúce dažde zdvihli hladinu miestneho potoka i podzemných vôd natoľko, že živel pohltil až tri štvrtiny areálu. Zamestnanci útulku Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov (ÚVP) pri obci Haniska (okr. Košice-okolie) po utorkovej povodni zachraňujú psíky a prosia o pomoc. Vedenie útulku pri Haniske len pred mesiacom oficiálne spustilo modernú karanténnu stanicu, ktorú im zafinancoval anonymný darca.

Radosť z rozšírených kapacít však netrvala dlho. Po neutíchajúcich dažďoch sa veľká voda dostala aj do ich areálu. Dramatický deň v útulku strávila zamestnankyňa Marianna Závatzká (35). Podľa jej slov sa situácia začala meniť k horšiemu už v utorok okolo 11. hodiny dopoludnia.

„Sledovali sme, ako hladina potoka stúpa. Onedlho sme museli evakuovať 12 psíkov, pretože voda už začala siahať do ich uzavretých kotercov. Pršalo silno a intenzívne, hladina vody neprestávala stúpať,“ opísala Závatzká. Za neustáleho dažďa a v časovej tiesni museli milovníci zvierat evakuované psíky zakaždým presúvať a podeliť ich tak, aby sa navzájom znášali. „Išlo nám hlavne o to, aby sme ich dostali do bezpečia. Potok sa začal vylievať a znemožnil priechod cez trasy a chodníčky na venčenie, ale aj prístupovú cestu do útulku. Zaplavilo tri štvrtiny nášho areálu,“ zhodnotila Závatzká.